中国全国政协委员张志刚：传林郑因“听话”将连任是无稽之谈

中国全国政协委员、一国两制研究中心总裁张志刚今天（6日）在香港《明报》撰文透露，政界有短信流传北京因林郑月娥“听话”而支持她留任香港特首，并驳斥这是“无稽之谈”。

在这篇以《有竞争又何妨》为题的文章中，张志刚写到，今年3月举行的香港行政长官选举，至今仍没有任何苗头，如果用四个字来形容，“扑朔迷离”大概用得上。

张志刚首先分析林郑月娥的连任机会称，现任行政长官与中央政府有直接的工作关系，有“在位”的条件，过去任内的政绩，就是最有力的政纲，而放在香港的政治环境，在位的条件就更为明显，因为行政长官是向中央政府负责，以事论事，不受一些政治操弄影响。

但他也写到，曾有传媒大亨公开表态，列举现任行政长官过去四年多的施政失误和失败；当事人不肯承认，那最好真的争取连任，接受各方检视。

被视为前特首梁振英忠实支持者的张志刚随后分析称，综合不少民调结果，林郑月娥要寻求连任，几乎是不可能任务。

他写到：“而早前有短讯流传，（中央）支持现任行政长官连任，最大卖点，是因为够‘听话’。这些说法，不但是无稽之谈，更是陷中央不义。”

张志刚称，不要说是挑地方大员一把手，就算是挑一名秘书、一名助理，“听话”都不是优势，更不是必备条件。他也指出，听话与忠诚两者相差十万九千里，不可混为一谈。

张志刚也在文中讨论3月特首选举是否有竞争的问题。

他强调，历次行政长官选举存在竞争是主流，占了67%，没有竞争的两次自动当选，都是在修订《行政长官选举条例》之前，但条例修订后，就算候选人只有一个，仍然要跨越过半数的门槛，自己挑战自己选一次。所以此前2002和2005年的两次自动当选，已经不是在相同法律框架下的先例了。经修订后的行政长官选举条例，其精神是有竞争的选举，就算一人候选，也要自己为751票争一次。

中央可能选前一天才“祝福”

张志刚在文章最后写到，今年的特首选举，中央政府可以在选前最后一天才给予候选人“祝福”。

他认为，对于中央而言，在目前肯定只有建制派才可以入闸参选的情况下，让两个实力最强、中央又可以接受的人参选 ，也有机会让中央作一次最后检阅。经历过选举过程，对候选人有“更进一步”的认识，中央的祝福，可以在选举前一天才给予。