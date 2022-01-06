韩文秀：稳定宏观经济是政治问题 

中共中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀昨天在《瞭望》周刊发表署名文章说，今年要召开中共二十大会议，做好经济工作“极为重要”，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，“这不仅是经济问题，更是政治问题”。

韩文秀写道，2022年要召开中共二十大，做好经济工作极为重要。中央经济工作会议为做好今年经济工作指明了方向、作出了部署，一定能够实现今年经济社会发展目标任务，以高质量发展的优异成绩迎接二十大胜利召开。

他首先从经济发展、疫情防控、战略科技以及民生保障等多方面回顾了2021年的成绩，但也强调经济运行中面临的困难增多、挑战上升。

韩文秀指出，从国内看，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，消费和投资增长势头减弱，供应链受阻，企业生产面临生产要素短缺，经济金融领域风险隐患较多等。

从国际看，世界经济不稳定、不确定、不平衡的特点突出，同时单边主义、保护主义、民粹主义上升，外部环境更趋复杂严峻。

韩文秀写道，“稳”是中央经济工作会议最为突出的关键词。各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，慎重出台有收缩效应的政策，政策发力要适当靠前，努力实现2022年经济平稳开局、向好发展。

文章说，会议明确了做好今年经济工作的政策框架和重要举措，提出“七大政策组合”。

其中包括，宏观政策要稳健有效，微观政策要持续激发市场主体活力，结构政策要着力畅通国民经济循环，科技政策要扎实落地，改革开放政策要激活发展动力，区域政策要增强发展平衡性协调性，以及社会政策要兜住兜牢民生底线。