腾讯微信小程序去年日活跃用户超4.5亿

中国互联网巨头腾讯控股今天（6日）说，去年腾讯旗下应用程序微信在从电子商务到电子支付等服务方面取得显著增长，其中微信小程序去年的日活跃用户超过4亿5000万。

综合彭博社和路透社报道，腾讯高管今天在微信年度活动中说，去年微信小程序日活跃用户超过4亿5000万，日均使用次数同比增长32%；过去两年，海外商家运营的活跃小程序数量增加268%，总交易额增897%。

去年微信搜索的月度活跃用户从一年前的5亿跃升至7亿，增长40%；微信支付团队从2016年的400人增加到1200人，现在有超过1800家银行和金融机构合作伙伴。

腾讯此前公布业绩报告显示，截至去年9月，微信及WeChat的合并月活跃账户数达12亿6000万，同比增长4.1%；在微信小程序及微信公众号的广告收入增长的推动下，第三季社交及其他广告收入增长7%至190亿元人民币（约40亿5500万新元）。

去年11月，中国工信部曾对腾讯采取过渡性的行政指导措施，要求腾讯自11月24日至12月31日止，发布应用程序以及所有产品的更新版本之前，皆需经过工信部组织技术检测，合格后才能上架。腾讯旗下九款产品因违反2021年信息通信业行风纠风相关要求，共计违规四次，直到12月，腾讯才证实有九款产品通过主管部门审核，逐步恢复应用更新。

另外，中国市场监管总局昨天公布13起未依法申报违法实施经营者集中案的行政处罚决定书，涉及腾讯控股、阿里巴巴、哔哩哔哩等多家企业。