香港外资银行收紧工作安排应对疫情威胁

因应香港奥密克戎疫情加剧，第五波疫情一触即发，香港外资银行再次收紧办公条例，包括要求员工分组上班。

据彭博报道，高盛今天（6日）在致员工的信函中宣布，该公司从周一（3日）开始未来两周将安排在港员工分组工作，其中一半员工在家办公，该措施将维持至1月21日。

瑞银集团已要求香港的所有业务部门分成两组，每周轮流进办公室工作。美国银行则“鼓励”员工在家办公直至1月24日。汇丰集团将从明天（7日）将香港公司上班员工人数限制在50%。

香港金融管理局已在上周五（2021年12月31日）向银行业者发出提示，提醒银行允许员工在家办公，并将员工分成不同团队。金管局未立即回应彭博社置评请求。香港《信报》早前已报道这则消息。

瑞银集团在发给员工的信函中，要求员工避免在楼层之间穿梭，以避免出现潜在的交叉传染，并要求员工不要工余与另一组同事有社交互动。瑞银集团驻港发言人证实信函内容。上述条例即日生效，以确保瑞银在疫情暴发时仍能正常运营。银行内所有实体会议仅限12人参加。

高盛透露，任何感到不适的员工都可在与经理沟通协调后在家办公。

渣打银行也发函要求在港员工分组工作。渣打女发言人在信中说，“我们经历过之前几波冠病疫情，相信这次也可以克服。”渣打也促请员工每天将手提电脑带回家，还呼吁他们避免参加大型活动和不必要的社交聚会。

此外，原定下周一（10日）举行的亚洲金融论坛将改为线上举行。论坛主办方昨晚（5日）宣布，因应香港最新疫情发展，港府宣布收紧多项防疫措施，将在10日举行的亚洲金融论坛，也将从线上线下混合模式改为全在线上举行。

自从第四波疫情逐步放缓以来，香港商业活动已基本恢复正常。时隔七个月，奥密克戎变异毒株的侵袭，导致香港疫情再度反弹，香港商界再度面临收紧防疫措施的困境。

港府昨天（5日）宣布由明天起收紧多项社交距离措施，包括全港食肆晚市禁止堂食、取消所有大型活动，以及禁止八个国家的民航客机来港，为期14天。