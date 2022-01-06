西安市卫健委主任向流产孕妇鞠躬道歉

西安高新医院发生的一起孕妇流产事件引起社会广泛关注，被给予党内警告的西安市卫生健康委员会主任刘顺智今天（6日）向涉事孕妇鞠躬道歉。

据中国央视新闻报道，西安市卫健委主任刘顺智今午在疫情防控新闻发布会上，对高新医院孕妇久候最终流产事件进行通报时说，经查，该起事件属责任事故，涉事高新医院已对相关责任人作出处理，总经理范郁会被停职，门诊部、医务部相关责任人被免职。

刘顺智说，经陕西省、西安市卫健委组织专家调查，高新医院存在分诊识别不精准、专科介入不及时、流程处置不高效、应急预案不充分等问题。“我们已经要求高新医院向患者表达诚挚道歉，补偿损失，并向社会公开道歉。”

刘顺智也在发布会上代表市卫健委对涉事孕妇表达深切歉意，对疫情期间特殊人群就医通道不顺畅、工作要求落不到位深表歉意。

他说，西安市卫健委接下来将通过此次事件，深刻反思，举一反三，吸取教训，立即整改，对定点医院加强监督和业务指导，扩充诊疗范围等，全力保障人民群众疫情期间的就医需要。

除涉事高新医院相关责任人外，西安市纪委也对省市有关疫情防控期间急救工作要求落实不到位、履职不力的西安市急救中心党总支副书记、主任李强给予党内警告处分，对落实省市关于疫情防控期间特殊人群救治工作要求不到位的西安市卫健委主任刘顺智给予党内警告处分。

另据澎湃新闻报道，高新医院母公司国际医学董秘办受询时透露，将对孕妇流产事件吸取教训，并根据官方意见进行相应整改。

上述工作人员说，目前陕西省和西安市卫健委针对孕妇流产事件的意见已出炉，该公司将根据意见进行相应整改，也会吸取这方面教训，做好未来患者救治工作。

至于后续患者的救治赔偿问题，该工作人员说，患者还在救治过程中，后续情况的沟通工作进展，目前还不清楚。

根据西安高新医院官网介绍，该医院成立于2002年6月9日，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的股份制综合医院，2009年8月通过原陕西省卫生厅三级甲等综合医院评审。

根据西安卫健委官网，西安高新医院2011年经营性质由非营利性变更为营利性。据天眼查显示，西安高新医院有限公司是A股上市公司“国际医学”的全资子公司。

国际医学的财报显示，西安高新医院是其重要的营收及利润来源。2020年度，西安高新医院收入7.99亿元（人民币，下同，1亿7000万新元），实现净利润6066.81万元。国际医学股价今天大跌，跌幅一度超8%，截至收盘，报10.28元，跌4.81%。