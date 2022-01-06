港民政事务局长徐英伟参加百人派对被隔离

港区人大代表、前海管理局香港事务联络官洪为民周一（3日）举办的逾百人生日派对上曾有一名冠病初步确诊者。香港特首林郑月娥今天确认，洪为民生日派对至少有10名政府官员出席，其中民政事务局局长徐英伟为密切接触者已被隔离。

综合香港01新闻和《星岛日报》报道，林郑在今天下午6时举行的记者会上说，参加派对的官员中有八人称在9时半前离开现场，包括民政事务局副局长陈积志、财经事务及库务局局长许正宇、警务处处长萧泽颐、财经事务及库务局副局长陈浩濂、创新及科技局副局长锺伟强、创新及科技局局长张曼莉、政制及内地事务局副局长胡健民、廉政专员白韫六等，而入境事务处处长区嘉宏要待卫生防护中心确认情况。

根据卫生防护中心资料所示，上述初步确诊者在当晚9时30分后才抵达会场，而徐英伟在晚上9时30分后才离开，因此被列为密切接触者，已被安排进入竹篙湾检疫中心隔离检测。

林郑表示，对八名称九时半前离开的官员，已要求他们出示证明，包括透过“安心出行”纪录、政府司机出入纪录、未有使用“安心出行”离开处所但进入另一场所时有使用安心出行的纪录、乘搭公交离开的八达通纪录。至于区嘉宏的情况，林郑形容“复杂一点”，需交由卫生防护中心调查是否密切接触个案。

林郑还说，这八名官员“未坐下来吃饭，只是打个招呼聊两句”，政府下来也会有四大后续工作，包括要求特首办主任联络所有政治任命官员，了解他们有否出席该聚会；要求公务员事务局联络高级公务员，了解有无公务员出席；今天晚上派员全面清洁消毒政府总部，特首办目前正进行消毒；在变种病毒袭港下，林郑提醒官员和公务员严守纪律、避免聚会。

被问到对此次事件的看法，林郑回应说，她觉得突然，并对徐英伟尤其失望。她说，作为行政长官会有适当行动，强调会彻查到底、跟进到底。

此前消息指，多名政府官员及立法会议员曾出席洪为民的生日派对，除了徐英伟、萧泽颐等，还包括香港前海关关长邓以海、立法会议员陈仲尼、陆瀚民及邱达根等。