西安作协主席回应批哭求卫生巾女子“矫情”：望疫情中互相理解

陕西省作家协会副主席、西安市作家协会主席吴克敬发文批评“因卫生巾而向防疫人员哭诉”的西安女子“矫情”、“小姐做派”引发舆论争议。吴克敬今天（6日）回应称，文章想要表达的意思是，疫情当下，大家都不容易，在这样的环境下确实不好提供卫生巾，希望大家“不要抱怨”，也不要那么矫情。

根据澎湃新闻报道，吴克敬在一篇题为《扎在长发上的橡胶手套》的文章中，赞美了西安疫情中的忘我抗疫的两位女性，随后批评此前引起舆论热议的“因卫生巾而向防疫人员哭诉”的一名西安女子，称“疫情当前，什么矫情，什么小姐做派，是没有用的”。

吴克敬在文章中批评该女子称，“你自己有没有卫生巾，什么时候用卫生巾，自己一点都不清楚吗？而在紧要的时刻，还要苛责别人不能上门给你送！这就你的不对了。”

吴克敬今天受访时说，自己从未有过不尊重女性的想法，“我之前的作品一直都是尊重女性的，可以说我是崇拜女性。”对于网友的批评，他称，“让大家批评吧，疫情当中，还是要理解每个人。”

他也说，希望大家不要抱怨，看看人家，有些一线女同志做的那么艰苦啊，向她们学习。

吴克敬还称，“我没有痛批（那位）西安女子，这个女同志也没有问题，但是非常时期，就是这么难受。女同志月经来了，确实是个需求，也没问题。但特殊时期，隔离了，确实不好提供，就不要那么矫情，我觉得我已经说得非常温和了。”

此前网传视频显示，一女子在酒店进行集中隔离，因月经提前来了，没有卫生巾急用，多次拨打12345热线、报警、求助隔离点等求助电话未果后，在情绪崩溃的状态下向工作人员哭着求助。

有网民指责吴文敬的文章不尊重女性。有网友发表评论称，“一个落后的、顽固的、自以为是的、老生书形象跃然纸上”，另有网友表示，“一点同理心都没有，女生来大姨妈没有卫生巾用还指望她保持良好心理状态心平气和？”还有网友称，“他是没有体会过月经之痛，固化女性。”

发布吴克敬这篇文章的微信公众账号目前已将该文删除。