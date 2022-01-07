王毅：中非合作“债务陷阱”为有心人士炒作

出访非洲的中国国务委员兼外交部长王毅昨天（6日）说，中国与非洲合作带来“债务陷阱”的说法并非事实，而是一些人别有用心的炒作。

据中国外交部今天早上发布的新闻稿，当地时间1月6日，王毅在肯尼亚港口城市蒙巴萨同肯尼亚外长奥马莫共同会见记者时，驳斥了中国对非合作带来“债务陷阱”的说法。

王毅强调，中非合作是发展中国家之间互相帮助，不附加任何政治条件，双方合作项目都经过科学规划和详细论证，为肯尼亚人民带来了福祉，为发展振兴提供助力。

王毅续称，肯尼亚80%的外债债权方为多边金融机构，对华债务成分主要是优惠贷款。他说，非洲“债务陷阱”的说法并非事实，是别有用心的炒作，是不希望看到非洲加快发展的势力制造出来的“话语陷阱”。

王毅还说，如果说非洲真有什么“陷阱”，那就是“贫困陷阱”、就是“落后陷阱”，应当尽快摆脱。王毅并强调，中方愿同所有友好国家一道，帮助非洲国家加快疫后复苏，消除贫困落后。

王毅在会见记者时也提到，此次到访非洲，主要有三个目标，包括同非洲携手战胜疫情，并宣布将再向肯尼亚提供1000万剂疫苗、加快落实中非合作论坛成果以及坚定维护中非双方的共同利益。

王毅称，为支持非洲之角实现长远和平繁荣，宣布中国将任命外交部非洲之角事务特使。

王毅于本月4日抵达非洲的厄立特里亚访问，这是他非洲之行的第一站。王毅此次的非洲之行还将前往印度洋岛国科摩罗，之后再前往马尔代夫和斯里兰卡。

法新社报道称，王毅此次非洲之行是在美国国务卿布林肯于去年11月访问非洲后展开，布林肯当时访问非洲的部分目的是对抗中国在非洲大陆日益增长的影响力。