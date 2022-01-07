美企中国籍前员工承认在美犯下经济间谍罪

美国农业生物科技公司孟山都一名中国籍前员工当地时间6日承认犯下经济间谍罪，为中国政府窃取前雇主的商业秘密。

据美国司法部6日发布的声明，现年44岁的中国公民向海涛（Xiang Haitao）当天承认共谋犯下经济间谍罪。

美国司法部在声明中说，向海涛曾于2008年至2017年受雇于孟山都公司（Monsanto Co.）及其子公司气候公司（Climate Corporation）。他在密苏里州东区法庭上承认控罪，并将在4月7日被判刑。他将可被判处最高15年监禁，以及500万美元罚款（约680万新元）。

声明还说，向海涛窃取孟山都研发的农业软件，可帮助农夫提高农业产量。

美国司法部国安组助理总检察长奥尔森说：‘’尽管向海涛答应保护孟山都的知识产权，并坚守这份义务，但他如今承认把从孟山都窃取的商业秘密，转移到一张记忆卡，然后尝试交给中国政府。”

密苏里州东区法庭检察官弗莱明说：“向先生利用他在国际大公司的员工身份，为其祖国中国窃取宝贵的商业秘密。”

声明指出，联邦调查员在2017年6月向海涛准备登机回返中国前，从他身上搜出由孟山都及其子公司开发属知识产权的演算法（称为营养优化器）。他获准回国，但在回返美国后被捕。

另据美国之音报道，向海涛2019年11月在圣路易斯市郊的家中被捕，被指控多项共谋经济间谍罪及窃取商业秘密罪。

当年中国外交部发言人耿爽在例行记者会上回应这起案件称，无论是中国公民还是美国公民，如果在美国有违法行为，美方依法秉公地进行处理，中方对此没有意见，但坚决反对美方借题发挥，把一个普通的孤立案件说成是中方有组织、有计划从美方窃取知识产权。

耿爽强调，第一，中国的科技成就一不靠偷，二不靠抢，是中国人民凭着智慧和汗水拼搏奋斗而来的；第二，中美加强科技交流合作符合双方共同利益，也有利于推动科技进步，造福全人类。