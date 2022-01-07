再有港府官员出席百人宴后被列为冠病密接者

更多香港政府官员承认出席百人宴会，其中发展局政治助理冯英伦被列为密切接触者，须接受隔离。

据香港《明报》报道，有更多官员承认出席港区人大代表、前海管理局香港事务联络官洪为民周一（3日）举办的百人生日宴会。该宴会上出现一名初步确诊者，昨日香港民政事务局局长徐英伟已被确认为密切接触者接受隔离。

发展局称，该局政治助理冯英伦昨晚收到卫生署电话，确认被列为密切接触者。他于昨日已进行病毒检测，当晚接获通知，卫生署安排他到检疫中心检疫21天。

冯英伦对没有小心谨慎遵守防疫措施致歉，也说他会汲取教训，并按规定接受隔离。

未能确认是否为密切接触者的入境处长区嘉宏今早也发声明称，将配合卫生防护中心安排，入住检疫中心隔离。他表示，自己当晚到场祝贺后就离开，并未坐下用餐。

他说：“就本人个人行为对防疫工作带来额外负担及给市民造成困扰，本人为此衷心向全港市民致歉，并深切反省，日后定必加倍警惕。”

教育局回应《明报》询问时则透露，该局政治助理施俊辉曾于1月3日6时许出席该活动，短暂逗留后在7时前离开。他没有被列为密切接触者，并已在昨天傍晚完成自愿检测，正等待检测结果。

选委会界别议员黎栋国告诉《明报》，他曾出席生日会，但只逗留约15分钟，于晚上7时离开，与初步确诊者没有接触。

立法会议员邱达根称，其病毒检测结果为阴性。选委会界别议员陈沛良也出席生日会，他告诉《明报》，晚于6时40分离开，与初步确诊者没有接触，但他也已检测，正等候检测结果。

洪为民道歉：汲取教训、深切反思

另外据《星岛日报》报道，一张疑是当晚宴会上拍摄的照片流传，图中洪为民左手搭在一名女子肩头，脱下口罩唱歌。据知该名女子为第四界别选委、香港菁英会首位女主席曾凤珠。

洪为民昨晚就事件发表声明称，当晚聚会为避免人群聚集，采用分流形式，宾客可按照自己方便的时间出席，不是所有宾客都在同一时间在餐厅内，也有很多宾客并没有参加聚餐。