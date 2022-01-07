孙春兰：决不能以任何借口推诿拒收群众就医

中国国务院副总理孙春说，疫情防控是为保健康护生命，医疗机构首要职责是提供医疗服务，因此防疫期间决不能以任何借口推诿拒收群众就医。

据新华社报道，中国国务院副总理孙春兰昨天上午（6日）在西安市召开的部署医疗服务保障工作专题会议上发表上述谈话。

针对西安市近日多起群众反映看病就医难突出问题，孙春兰深感痛心和愧疚，并指暴露出防控工作存在不严不实的问题，教训深刻。

她指出，疫情防控本身是为了人民的健康、为了护佑每一个生命。医疗机构的首要职责是提供医疗服务，因此防疫期间决不能以任何借口将患者一拒了之。要根据不同患者的就医需求进行分类救治，对急危重症患者，不论有没有核酸证明，在医护人员做好防护的前提下，都要第一时间收治。

孙春兰说，对透析患者、放化疗等肿瘤患者以及孕产妇、新生儿等急需就医的，要设置定点医院，保障连续的医疗服务；对慢性病人的用药问题，要适当延长处方用量，通过社区卫生服务中心送药上门。

她还说，每个区都要安排定点医院负责接诊，由社区安排专门的车辆，给予通行证，开通绿色通道，点对点接送病人到医院。有关医疗机构也要设置必要的急诊抢救、手术和病房缓冲区，先救人，排除新冠后再转入普通病房。针对120电话打不通问题，已派督查人员深入了解情况，采取综合措施，增加工作力量，确保患者诉求能得到及时回应和解决。

另据陕西新闻联播消息，陕西省委书记刘国中昨天在疫情防控视频会议上表明，要求医院要能开尽开，对透析患者、孕产妇、新生儿、急危重患者等，要第一时间救治。

此前，西安高新医院发生的一起孕妇流产事件引起社会广泛关注，被给予党内警告的西安市卫生健康委员会主任刘顺智昨天向涉事孕妇鞠躬道歉。

据中国央视新闻报道，西安市卫健委主任刘顺智当天下午在疫情防控新闻发布会上，对高新医院孕妇久候最终流产事件进行通报时说，经查，该起事件属责任事故，涉事高新医院已对相关责任人作出处理，总经理范郁会被停职，门诊部、医务部相关责任人被免职。

据大河报报道，一名39岁西安男子李海（化名）在元旦前夕猝死。此前四小时他突发胸闷，多次拨打120急救电话不通，后来因未拿到48小时核酸检测结果无法送院，之后拿到结果还是被三家医院拒诊，直至第四家医院接收时已表明抢救希望不大，最终确定死因为“猝死，主动脉夹层”。