中国要求寒假严查众筹私教等变相违规培训

中国教育部今天（7日）发布通知，要求各地教育部门做好寒假期间“双减”工作，严厉打击以“家政服务”“众筹私教”“研学”等名义进行变相违规培训。

中国教育部今天于官网发布《教育部办公厅关于认真做好寒假期间“双减”工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地要就寒假“双减”工作作出系统部署，严查隐形变异行为，严厉打击以“家政服务”“众筹私教”“研学”等名义进行变相违规培训。

《通知》同时要求通过全网巡查、全时段巡查与重点监看相结合的监测机制，集中整治违规开展学科类培训和学前阶段线上培训问题。

《通知》强调要对巡查中发现的违法违规培训行为严惩重罚，定期更新黑白名单，将违规培训机构纳入黑名单，让违规者“一处失信，处处受限”。

《通知》还要求各地指导学校严格控制寒假书面作业总量，引导学生合理安排学习生活，做好假期安排。有条件的地方可根据实际需要，因地制宜探索寒假托管服务，坚持学生自愿参加，帮助家长解决寒假看护难题。

中共中央去年7月出台“双减”政策后，各地启动了对校外教育学科类培训机构的整治。据中国教育部上个月介绍，“双减”工作取得明显成效，在校外培训治理工作上，学科类培训大幅压减，目前线下校外培训机构已压减83.8%，线上校外培训机构已压减84.1%。