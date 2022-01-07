北京7-11官网中国地图被指不完整罚款15万人民币

北京7-11公司官方网站因展示不完整地图被罚款15万元人民币（约3万1971新元）。

据中新经纬昨天（6日）引述信用中国网站消息，柒-拾壹（北京）有限公司因违反《地图管理条例》，在网站展示不完整地图、标注含国家有关规定在地图上不得表示的内容，去年12月21日被北京市规划和自然资源委员会东城分局罚款15万元人民币。

消息称，该公司官网上展示不完整地图，漏绘了南中国海诸岛岛点、钓鱼岛、赤尾屿；阿克赛钦地区国界线、藏南地区国界线表示错误；错将台湾按独立国家表示。

此外，柒-拾壹（北京）有限公司入口处还展示不完整地图，漏绘了钓鱼岛、赤尾屿；南中国海诸岛岛点、藏南地区国界线、阿克赛钦地区国界线表示错误。

北京市规划和自然资源委员会东城分局说，根据《地图管理条例》相关规定，对柒-拾壹（北京）有限公司合计罚款15万元，给予其警告并责令改正。

另据日本新闻网站“J-CAST”昨天报道，日本零售业巨头“SEVEN-ELEVEN”（7-11）当晚在官方网站发布声明，承认北海道分店使用过期食材事件属实，并为此道歉。

据报道，有员工在YouTube上传一段视频指称，收到日本7-11员工投诉，并引用该员工提供的去年12月23日拍摄的视频。视频中，一名女员工正打开包装并清洗关东煮食材，包装上的保质期为“2021年11月27日”。

报道称，日本7-11便利店运营商“Seven&IHoldings”公关部昨天受访时承认，当天上午收到顾客关于该视频的咨询电话，经过公司内部核查后，涉事店铺位于北海道札幌市，该店店长承认视频内容属实，并坦承允许员工使用过期食材制作关东煮。

日本7-11便利店官网当晚发布题为“有关贩卖过期商品一事”声明，称目前正针对此违规情况做进一步调查，将致力于对全日本的7-11加盟店进行警告并加强监管。