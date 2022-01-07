美日发表联合声明称将对中国区域行为作出回应

美国与日本外交部长和国防部长今天（7日）召开2+2会谈，双方会后发表联合声明，称对中国破坏区域稳定的行为表示关切，并强调将在必要时作出回应。

根据美国国务院会后在官网发布的新闻稿，美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀与日本外长林芳正、防长岸信夫透过视讯方式召开美日2+2安全咨商会谈，双方在会后发表联合声明。

声明称，四名部长在会中均对中国持续破坏以规则为基础的国际秩序表达关切，他们认为中国的行为已为区域与全球带来政治、经济、军事挑战。声明强调，双方决心合作努力对此进行遏制，并在必要时作出回应。

声明也提到，四名部长对中国在东海的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）、台海、南中国海、新疆与香港采取的行动表示关切，且会持续关注。他们也在会上强调了台海和平稳定的重要性，并鼓励以和平的方式解决两岸问题。

针对东海议题，美日部长认为中国在东海采取的行动是在进一步破坏区域和平与稳定，美国在会上重申将与日本站在一起，反对任何单方面尝试改变现状，破坏日本对钓鱼岛管理的行为。他们也重申，钓鱼岛问题适用于《美日安保条约》。

此外，声明也重申，美日强烈反对中国在南中国海的军事化进程，及其采取的胁迫行动，并强调2016年7月的菲律宾与中国的南海仲裁案已是最终裁决，且对双方具有法律约束力。

针对在新疆与香港持续上演的人权议题，声明称，美日部长均对此表达严重关切，并承诺会与所有尊重民主、自由、人权、法治等的各方合作。

声明最后强调，双方对美日联盟有共同决心，将致力密切合作以维护印太区域的和平与稳定。

另据共同社报道，日本与美国外交部长与国防部长在2+2视讯会议结束后签署防卫装备合作研究协定，旨在抗衡中国和朝鲜等推进开发的高超音速导弹等新型武器。布林肯说，新协定将使两国更容易合作应对新的防御威胁，包括高超音速武器和以太空为基地的战斗力。