美官员：美国寻求与中国在印太地区共存

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）说，美国并不寻求在印太地区发挥主导作用，而是寻求与中国在印太地区共存（coexistence）。

据路透社报道，坎贝尔于当地时间周四（6日）参加卡内基国际和平基金会网络研讨会。他在会上谈及中美关系时说，虽然美中之间的互动日益被“竞争”所界定，但美国并不寻求着主导（domination）。

坎贝尔续称，他相信美国寻求的是在理解中国的关键作用下，与中国在印太地区共存。但他也称，美国将持续在全球舞台上扮演领导角色，北京“若寻求将我们排除在外会是一个错误”。

针对美国与印太地区的经济联系，坎贝尔说，美国总统拜登已表明，随着中国影响力日益增长，美国需要在打造印太地区的经济和商业框架、以及贸易惯例方面发挥关键作用。

他认为，美国必须表明，不仅要全面性、战略性地深化在印太地区的外交和军事参与，且要以开放、积极、乐观的态度参与印太地区的商业活动和投资。

此外，中国国务委员兼外交部长王毅上个月接受新华社和中央广播电视总台联合采访时，也针对中美关系发表了自己的看法。

王毅接受采访时说，中国已看到美国官员相继表明，美方不寻求新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突对抗。不过，中国也同时看到，在涉及中国主权安全发展利益的一系列问题上，美方仍不断挑起新事端，继续对两国关系造成伤害和破坏，让人们对美国的信用产生严重质疑。

他认为，美方若想在世界上维持起码的信誉，就应拿出实实在在的行动，履行好作出的承诺，说到做到，真正取信于中国人民，取信于国际社会。