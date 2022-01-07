港区人大代表洪为民为办百人生日宴道歉

多名港府官员出席港区人大代表洪为民生日宴会后被隔离或须接受核酸检测，洪为民昨晚在面簿贴文致歉。 洪为民周一（3日）举办的百人生日宴会上出现一个初步确诊病例，目前至少有两名港府官员被确认为密切接触者，另有十几名官员确认出席后接受检测。 事件持续发酵，网上也开始流传洪为民生日宴的请帖，以及一张疑似他当晚不戴口罩唱歌的照片。 也是前海管理局香港事务联络官的洪为民昨晚在面簿发帖称，初步确诊者当晚9时30分至10时15分曾出席聚会，该名女子并未出席聚餐，而且抵达的时间较晚，大部分宾客已经离开会场，而相关宾客资料，他已发给卫生防护中心。

洪为民在面簿贴文致歉。（面簿截图）

他在帖文中说，当晚的聚会地点以“D类食肆”为标准，并且采用了“分流”形式。活动6点开始到晚上11点半，宾客可按合适的时间出席，并不是所有宾客同时出现在餐厅里。另外也有部分宾客未参加聚餐，道贺之后就离去。

洪为民称，聚会遵守了防疫措施，包括要求宾客使用“安心出行”，出席人士也必须已接种疫苗。

他也因事件造成的后果致歉：“对于多位官员以及其他宾客出席本人的活动所带来的不便及对防疫工作所造成的影响，本人深表歉意，我一定会汲取教训，深切反思。”

生日宴请帖曝光

另根据“香港01”报道，网上流传一份洪为民的生日宴会请帖显示，生日宴会在湾仔湾景中心一餐厅举行，晚上6时开始，主题为“昂首阔步2022”。

请帖有六项宾客须知，包括宴会以“D类食肆”为标准，一台最多坐12人、宾客须出示疫苗记录、使用“安心出行”、除用餐时间外须戴上口罩、尽量不要在通道上敬酒，以及所有照片不要放上社交媒体。

网上也传出一张疑是洪为民当晚不戴口罩唱歌的照片，他的左手还搭在一名女子的肩膀上。据知，该女子为第四界别选委、香港菁英会首位女主席曾凤珠。

曾凤珠昨晚在面簿确认自己出席了宴会。她说，自己只是短暂出席，逗留时间不足20分钟，也并未进入餐厅进食。不过她也说：“无论停留时间多少，均应时刻配戴口罩；为此，我衷心致歉。”

她透露，自己已到社区检测中心接受检测，结果为阴性，目前她会在家自我隔离，周六及下周一再做核酸检测。