西安市再有孕妇流产 涉事医院：前几天业务不熟

西安市又有一名孕妇发文称因医院拒诊流产，涉事医院回应称，前几天业务不熟，过后已有改进。

综合中国新闻周刊、上游新闻等报道，该孕妇的丈夫昨天（6日）说，尽管有民警陪同护送却还屡次面对医院拒收，最终接收的西安能康中西医结合医院回应称，“目前封控区、管控区红黄绿码均可接诊，前几天可能业务不熟练，后面已有改进。”

据该孕妇丈夫称，去年12月29日妻子孕期因腹痛想去医院求诊，但他们身处封控区有绿码，尽管有警察护送陪同，多家医院依然拒诊。在多方求助无果后，最终在警方协调六个小时被收治入院，此时妻子已大出血，被迫流产。

该孕妇丈夫说：“当天民警先送到最近的陕西省人民医院，获提示封控区孕产妇去能康医院，但能康医院却回复说只接受封控区红码和黄码，绿码不能接诊。”

对此，西安能康中西医结合医院接诊人员回应称，“目前封控区、管控区红黄绿码均可接诊，前几天可能业务不熟练，后面已经有改进。”

西安卫健委及碑林区疫情防控指挥部受询时均未回复。

这起事件曝光帖文两天前在微博引发众多网民愤慨，上述孕妇以“A有雨有晴天”为网名自述12月底在民警陪同下仍旧遭遇“踢皮球”，辗转几家医院，最终失去孩子。截至发稿，相关微博帖文已转发近2万3000次，评论过万，头条长文也评论近7000。

“A有雨有晴天”随后再次发微博感谢大家关心，并称自己是一名90后妈妈，今年28岁，很喜欢小孩。12月29日，孩子正好6周4天，夫妻俩把孩子的名字都已想好，但还是发生这样不幸的事情。

她说，失去孩子后晚上一直没睡好，头和眼睛都很痛。事后，社区工作人员及派出所所长已和她取得联系，并先后到家里看望她。据悉，当地警方已给西安市卫健委通电话反映情况，并已开始追责。

此前，西安高新医院发生的一起孕妇流产事件也引起社会广泛关注，被给予党内警告的西安市卫生健康委员会主任刘顺智昨天向涉事孕妇鞠躬道歉。

针对网传西安市有孕妇在医院外久候最终流产事件，陕西省、西安市卫生健康委员会前天经过调查后，证实为一起责任事故，并将涉事高新医院总经理范郁会停职，对西安市卫健委主任给予党内警告。