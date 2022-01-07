中国侨联副处长发涉西安谣言被免职

中国侨联一名副处长因在个人社交媒体账号发表对西安市的不实言论，被官方免除职务。

据中国侨联网站昨天（6日）通报，陕西网络举报中心接到多起群众反映强烈、社会影响巨大的重复举报内容。经研究后，中国侨联决定免去宋汶洮基层建设部组织处副处长职务。

通报称，陕西省网络举报中心从电话、邮箱、网站、官方微博等多个渠道收到群众举报，称微信公众号“清风明月楼”上星期天（2日）发表的《西安百姓的悲哀：为什么有人不惜违法、冒死也要逃离西安？》一文，集纳网络传闻信息、传播严重不实谣言、漠视全民抗疫努力等。

经核查，该账号系认证描述为“宋汶洮，中国古代文学硕士”的个人主体账号，2日发表上述文章。文章素材主要来自网络，在未经核实情况下传播“西安隔离费用至少5000元（人民币，1065新元）”“直接粗暴关停医疗体系”“普通社区居民没菜吃”等严重不实谣言信息。

文中还出现“没有人性的西安”“西安比任何城市都更严格地禁止市民自力救济”“西安人民现在担心的不是染病而死，而是在没有碰到疫情之前就已病死、饿死了”等言论，相关表述与事实严重不符。

陕西省网络举报中心收到相关举报后研判该举报有效，该文章传播未经核实的虚假谣言信息严重影响西安疫情防控秩序，大量煽动性攻击性言论严重违反《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等法规，属于违法有害信息。

针对该举报，陕西省网络举报中心周一（3日）上午即指导举报人通过在线举报向中央网信办违法和不良信息举报中心及腾讯平台投诉举报，并将有关违法违规线索转交执法部门。

同天下午，该文评论区出现作者承认传谣的致歉留言，但拒绝马上删除文章，称“发表满24小时删除”。当晚原链接显示“此内容被投诉且经审核涉嫌侵权，无法查看”。