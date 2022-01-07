立陶宛外长：设立台代表处与总统协调过

立陶宛外交部长兰茨伯格斯说，在台湾驻维尔纽斯代表处成立前，他与立陶宛总统瑙塞达协调了“所有步骤”。该言论反驳了瑙塞达日前说代表处名字没与他协调过的说法。

据立陶宛国家广播电视台（LRT）报道，兰茨伯格斯于当地时间周三（5日）被记者问及外交部是否与总统协调过台湾代表处名字。他回应时说，不仅是代表处开设前与总统讨论了所有相关事宜，所有的步骤都有经过积极协调。

兰茨伯格斯的上述言论是对瑙塞达早前针对台代表处言论的回应。瑙塞达于当地时间4日接受当地电台访问时说，让台湾以“台湾”名义设代表处是一个错误，有关代表处名称一事当初没与他协调。

中国外交部发言人汪文斌前天在例行记者会上回应瑙塞达4日的言论时说，认识到错误是正确的一步，但更重要的是采取行动，纠正制造“一中一台”的错误行径，回到一个中国原则的轨道上来。

瑙塞达昨天（6日）在推特发文称，立陶宛是一个独立的民主国家，有权与世界其他国家和地区发展关系，并一向支持促进经济联系，以及在立陶宛和台北设立非外交贸易办事处。

在立陶宛允许台湾以“台湾”名义在立陶宛设立代表处后，北京猛批此举是制造“一中一台”，并于三天后宣布与立陶宛的外交关系降为代办级，在经济上持续对立陶宛施压。瑙塞达认为，台湾代表处的名字对立陶宛与北京的关系有很大影响。