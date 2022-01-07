因应120紧急热线常占线 西安连夜提升改造系统

西安市连夜提升改造系统，以解决市民反映的120紧急热线疫情期间经常占线的问题。

据中国央视新闻今天（7日）报道，西安发布微博发文称，针对群众反映，疫情期间120急救热线经常出现占线问题，西安市连夜对系统进行提升改造。

据报道，首先是紧急抽调50名医务人员，增援西安急救中心，将120调度坐席扩容至90个。其次是西安急救中心与陕西电信联手抽调60名话务员，以云端的方式增援120受理。第三则是紧急抽调100个急救车组，确保急救运力满足群众需求。目前，120已实现90个当地坐席受理，60个云端坐席受理，受理能力充足，占线问题得以解决。

报道称，西安市接下来将进一步加强120急救系统管理，优化急救就医流程，落实首诊负责制，强化话务员储备、培训和管理，最大限度满足市民急救需求，确保群众生命安全。

据大河报报道，一名39岁西安男子李海（化名）在元旦前夕猝死。此前四小时他突发胸闷，多次拨打120急救电话不通，后来因未拿到48小时核酸检测结果无法送院，之后拿到结果还是被三家医院拒诊，直至第四家医院接收时已表明抢救希望不大，最终确定死因为“猝死，主动脉夹层”。

西安市官方今天也发布公告，要求全市各社区（村）、西安急救中心和各医疗机构均不得以查验核酸48小时阴性证明作为进出小区就医、转送病人和接诊的限制。