霍启刚等19名港立法会议员参加涉疫生日会 四人被隔离

包括霍启刚在内的19名香港立法会议员，曾参加港区人大代表洪为民的生日会，其中四人须接受隔离，已被送往检疫中心。

据香港《明报》报道，立法会主席梁君彦今早见记者时，披露上述信息。

港区人大代表、前海管理局香港事务联络官洪为民周一（3日）举办的百人生日会上，一名37岁女子初步确诊冠病，导致当日出席活动的至少14名港府官员须进行检测，目前至少有三人被隔离。

梁君彦今早披露，有19名立法会议员也当晚也出席了这场生日会，且已有四名议员须接受隔离，包括选举会界别的陆瀚民、陈仲尼、洪雯，以及科技创新界的邱达根。

其他曾参与生日会的议员还包括霍启刚，以及葛珮帆、容海恩、陈家珮、何君尧、林顺潮、谭岳衡、郭玲丽、陈沛良、黎栋国、周文港、林琳、梁毓伟、吴杰庄、郭伟强等人。

梁君彦说，已要求议员进行检测，结果呈阴性之前不要返回立法会大楼及中信大厦办事处。

下周三（12日）是新一届立法会首次会议及特首答问大会，梁君彦也说，他倾向如期举行，但会密切留意情况再作决定。

何君尧在生日会两天后曾会见夏宝龙

据大公文汇全媒体报道，何君尧在参加生日会后，曾于1月5日到深圳出席与国务院港澳办主任夏宝龙的会面。

但何君尧称，自己当晚7时许已经离开派对，并未接触初步确诊者，相关资料也已提交给卫生署，相信不会被界定为密切接触者。他也称，已做三次检测，结果均是阴性。