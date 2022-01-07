中国批日美声明假规则之名行霸权之实

中国驻日本大使馆今天（7日）就日美外长防长举行2+2线上会议并发表联合声明一事回应说，日美炒作涉华议题、损害中国利益，是在假规则之名，行霸权之实。

中国驻日本大使馆今天在官网发布声明，谴责日美2+2会议及联合声明对中国进行无端指责，干涉中国内政，已违反国际法和国际关系基本准则。

声明称，世界上只有一套以联合国宪章宗旨为基础的国际关系基本准则，日美标榜“基于规则的国际秩序”，却不愿接受规则应当公认的国际法，是在假规则之名，行霸权之实。声明并强调，日美没有资格定义国际秩序，更没有资格将自身标准强加于人。

声明强调，“台湾、新疆、香港等事务纯属中国内政，涉及中国主权和领土完整，不容任何外部干涉，”并称，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，无论日美说什么、做什么，都改变不了此客观事实。

声明也称，日美同盟作为双边安排，应该真正管好自己的事，不应该损害第三方利益，以意识形态划线搞小圈子，挑动政治对立。

声明最后也呼吁日本停止利用双边、多边场合炒作涉华议题、损害中方利益的做法，不要为中日关系发展制造新问题，而应以实际行动维护两国关系大局。

中国外交部发言人汪文斌今天则回应说，已留意到昨天今天日澳和日美的相关磋商都发表涉华声明，干涉中国内政，破坏地区国家团结互信，中国表示强烈不满和坚决反对，已就此向有关国家提出了严正交涉。

美国与日本外交部长和国防部长今天召开2+2会谈，双方会后发表联合声明，称对中国持续破坏以规则为基础的国际秩序表达关切，认为中国的行为已为区域与全球带来政治、经济、军事挑战，并强调将在必要时作出回应。

另据共同社报道，日本与美国外交部长与国防部长在2+2视讯会议结束后签署防卫装备合作研究协定，旨在抗衡中国和朝鲜等推进开发的高超音速导弹等新型武器。布林肯说，新协定将使两国更容易合作应对新的防御威胁，包括高超音速武器和以太空为基地的战斗力。