中国知识产权局长：中国2035基本成为知识产权强国

中国国家知识产权局局长申长雨提出，中国建设成为知识产权强国将分两步走，经过10年努力，到2035年将基本建成。

据中新社报道，2022年中国全国知识产权局局长会议昨天（6日）以视频形式在北京举行，申长雨做工作报告时透露上述信息。

申长雨指出，建设知识产权强国要按照“制度完善、保护严格、运行高效、服务便捷、文化自觉、开放共赢”的总体目标，坚持国际国内统筹、宏观微观结合、远期近期兼顾，分两步走推进中国知识产权强国建设。

他透露，第一步是确保到2025年，中国知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元人民币（约746亿新元），每万人口高价值发明专利拥有量达12件，知识产权强国建设取得明显成效。

他接着说，在此基础上，再经过10年努力，到2035年将推动中国知识产权综合竞争力跻身世界前列，中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。

申长雨强调，中国推进知识产权强国建设是一项没有既定经验可循的重大实践探索，要立足走好中国特色知识产权发展之路，把握和处理好中国特色与世界水平、数量与质量等五方面重大关系。