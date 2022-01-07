西安独居孕妇获民警相助产下女婴

在接连传出孕妇求援无助流产消息后，西安市一名独居孕妇获得民警相助，顺利产下女婴。

综合中国央视新闻、陕视新闻等报道，一名独居孕妇获得两名民警相助，周二（4日）凌晨5时17分顺利诞下女婴。

据报道，西安市公安局碑林分局红缨路派出所4日凌晨3时多接获一通报警救助，一名独居孕妇突然在家中感到不适，急需送院。

两名民警王军平和王建峰立刻驾车护送，医院同时也开通了绿色通道，民警还帮孕妇紧急挂号垫付了医药费，并以派出所名义做担保，为女子办理住院手续。在医护人员努力下，孕妇在凌晨5时17分顺利生产，母女平安。

此前，西安高新医院发生的一起孕妇流产事件也引起社会广泛关注，被给予党内警告的西安市卫生健康委员会主任刘顺智昨天向涉事孕妇鞠躬道歉。该孕妇因核酸问题久候院外导致流产事件，被认定为责任事故，涉事医院总经理等多名人员被处分。

就在同个时候，网名“A有雨有晴天”的孕妇在微博自述12月底在民警陪同下仍旧遭遇“踢皮球”，辗转几家医院，最终失去孩子。

中国国务院副总理孙春兰昨天（6日）在专题会议上说，疫情防控是为保健康护生命，医疗机构首要职责是提供医疗服务，因此防疫期间决不能以任何借口推诿拒收群众就医。

西安市官方今天（7日）也发布公告，要求全市各社区（村）、西安急救中心和各医疗机构均不得以查验核酸48小时阴性证明作为进出小区就医、转送病人和接诊的限制。