四川男子因儿子死亡赔偿金杀害儿媳被判死刑

四川一名男子因儿子意外身亡赔偿金与儿媳发生纠纷，进而将对方杀害，今天（7日）被判处死刑。

据红星新闻报道，四川省开江县人民法院今早就男子龙某亮在家中将儿媳杀害一案开庭宣判，凶手龙某亮被判处死刑，剥夺政治权利终身。

报道称，龙某亮去年6月8日凌晨在四川省开江县明月坝社区家中将儿媳杀害，然后拨打120紧急求救热线和110报警热线。待警方达到后，儿媳吴某宇已无生命迹象，龙某亮被警方控制。

据邻居介绍，龙某亮儿子龙某好（吴某宇丈夫）2020年在开江县某建筑工地上坠楼身亡，获得死亡赔偿金130余万元人民币（约27余万新元），由龙某亮保管。吴某宇提出拿钱买车、买房要求，龙某亮答应给她30万元。

街道办事处工作人员透露，龙某亮儿子死亡后，赔偿金是通过街道办协商解决的。吴某宇的哥哥吴某杭说，妹夫死亡确实获得赔偿金，说给妹妹吴某宇30万元，但据他了解，妹妹没有拿到那笔钱。

去年12月23日，该案在开江县人民法院开庭审理，吴某杭及父母和亲戚朋友一共八人参与庭审和旁听。

吴某杭介绍，检察官以故意杀人罪起诉，龙某亮在法庭上讲述作案动机。第一是他觉得吴某宇不管小孩；第二是吴某宇不应该向他索要其丈夫的死亡赔偿金；第三是他怀疑吴某宇早出晚归在外面“有人”。

去年6月8日凌晨，等吴某宇回家后，龙某亮将提前磨好的柴刀备好，砍去其四肢，随后挖去其双眼，吴某宇身上有多处刀伤。

吴某宇家人庭审后表示，龙某亮用如此残忍手段杀害吴某宇，必须要将龙某亮绳之以法。

龙某亮杀害儿媳吴某宇案今早在开江县人民法院宣判，龙某亮被判处死刑。对于与法院判决，吴某杭表示满意，认为判决公正，凶手所有从轻情节并没被采纳。