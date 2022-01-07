收受茅台酒又痴迷兰花的贵州地方官被警方逮捕

中国贵州一名前地方官员收受他人所送的482瓶茅台酒，被警方以涉嫌受贿罪逮捕。贵州官方对此案展开调查时，发现他也痴迷兰花。

中国检察网去年12月27日公布的起诉书显示，被告宫晓农（60岁）案发前是贵州省有色金属和核工业地质勘查局副局长。他被控在2002年初至2019年1月，利用担任中共贵州省纳雍县委副书记、毕节市委常委等多个职务便利，为18人在招商引资、土地出让、煤矿经营、职务调整等事项谋取利益，直接或通过一名卢姓驾驶员收受他人所送财物，共计超过382万元人民币（81万新元）。

贵州省监察委员会2019年5月决定对宫晓农采取留置措施，宫晓农在同年11月被公安逮捕。

中央纪委国家监委网站2019年10月公布来自贵州省纪委监委的信息，公布宫晓农被“双开”（开除党籍和公职），并指宫晓农违反生活纪律，痴迷兰花，玩物丧志；利用职务上的便利，为他人谋取利益，索取、非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。

宫晓农被指严重违反政治纪律，权欲膨胀，竭力为自己营造声势，捞取政治资本，违规组织用公款支付的宴请活动，违规借用下属单位和其他单位车辆供个人长期使用，收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，违规向私营企业出借巨额资金。

据中国澎湃新闻报道，宫晓农的具体获刑情况尚未公开发布。

