香港涉疫生日会第二人确诊 约170人全员隔离

港区人大代表洪为民生日会出现第二个确诊病例，所有出席活动者须隔离，涉及至少33名官员和议员，包括警务处处长萧泽颐、廉政专员白韫六等。

综合香港《明报》、香港经济日报和《香港01》报道，卫生署卫生防护中心总监徐乐坚、传染病处主任张竹君和医院管理局总行政经理（病人安全及风险管理）何婉霞今日出席疫情记者会，介绍香港疫情最新情况。

卫生防护中心披露，约有170人参加了港区人大代表洪为民周一（3日）的生日会，同场出现了第二名初步确诊病例。所有在场人员都须受检疫，他们的家庭接触者也都要短时间检疫，这场生日会也成为香港这一波疫情最大的传播群组。

至少有33名港府官员和立法院议员当天参加了洪为民的生日会。宴会上出现的第一名确诊者是一名37岁女子，她于当晚9时30分抵达位于湾仔的生日会现场，逗留45分钟后于10点15分离开。

今天下午发现的第二名确诊者是一名53岁女子，她大约傍晚6时左右抵达现场，8时左右离开，期间有摘除口罩及饮食，9时又返回现场打招呼，直到9时30分离开。她与确诊37岁女子互不认识，暂未知有无交集或身处同一空间，怀疑感染源头来自其他地方，但不能排除在宴会受感染。

张竹君表示，不排除宴会上现两个病毒源头。

53岁女子是港台普通话台的女员工杨子矜，她的丈夫朱伟星向《香港01》确认，周三曾携妻前往宴会。

港台表示，会严格按照卫生防护中心指引，安排整座广播大厦进行深度清洁及消毒，也安排三名在1月6日与该主持午膳的同事进行检测。