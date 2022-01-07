消息：中国政府要求佳兆业兑付理财产品

消息人士透露，地产开发商佳兆业正忙于制定在农历新年之前兑付理财产品的可行计划。该公司担心中国政府当局可能采取包括没收资产在内的严厉行动。

据路透社报道，消息人士说，佳兆业集团董事局主席郭英成已同意深圳市政府的要求，将在1月底前提出兑付理财产品的方案。如果佳兆业未能做到这一点，他们认为可能的后果包括深圳市政府没收佳兆业的部分资产，并逐步接管该公司。

据消息人士透露，在当局的压力下，现年57岁的郭英成也明确表示担心自己的人身安全。由于保密限制，消息人士不愿透露姓名。郭英成正积极与公司的一些境外债券持有人接洽，希望从他们那里获得新的贷款，偿还理财产品投资者。

佳兆业的困境突显出，中国政府正在敦促开发商优先偿付境内债务。这可能会给房地产行业带来更大压力。该行业受到监管引发的流动性紧缩的打击，近几个月来，流动性紧缩已导致数家开发商未能按时兑付境外债券，令金融市场感到恐慌。

佳兆业上个月已有一笔美元债发生违约，并启动了对其120亿美元（163.12亿新元）海外债务的重组流程。在中国地产商中，佳兆业的海外债券规模仅次于中国恒大。

佳兆业11月初首次确认一款理财产品兑付逾期，并告诉投资者，当时它总共有127.9亿元人民币（27.26亿新元）的未偿本息。