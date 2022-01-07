下午察：卷入“派对门”群聚 港府官员“集体”隔离

冠病变种毒株奥密克戎（Omicron）在香港社区传播之际，一众官员和议员竟被曝出参与百人生日派对。由于与会中出现两名确诊者，同场现身的约170名宾客，包括33名官员及立法会议员必须隔离检疫，成为香港新一波疫情最大的传播群组。香港官员们不认真看待防疫，甚至纪律之松散，让社会哗然。

引发风波的宴会是由港区人大代表洪为民发起。港媒获得的请帖显示，1月3日，他在湾景中心大厦的一家西班牙餐厅举行聚会，广邀政商界友人为自己庆祝生日。

洪为民举办生日宴会的湾仔湾景大厦西班牙餐厅。（香港中通社）

请帖列明六项“宾客须知”，包括每桌最多12人；所有宾客必须使用“安心出行”（编注：香港的防疫追踪应用）；所有宾客必须已接种疫苗；除了在座位上用餐外，其他时间必须戴上口罩；尽量不要在通道上敬酒，以免违反相关防疫条例。请帖也要求所有照片请勿放上社交媒体。

港媒获得的请帖显示，宴会对宾客列明了数项要求。（香港01）

不过，网上流传的派对现场照片显示，主人翁洪为民当日左手搭在一名女子肩头，脱下口罩唱歌。

根据该名女子的面容相貌，她应该是香港第四界别选委、菁英会首位女主席曾凤珠。照片中捕捉到的另外七名与会者皆没有戴口罩，站在通道上交谈或喝酒。

香港流传一张疑是3日宴会上拍摄的照片，图中洪为民左手搭在一名女子肩头，脱下口罩唱歌。该名女子据知为第四界别选委、香港菁英会首位女主席曾凤珠。值得注意的是，照片中的庆生横幅和网传的请帖设计相似。（互联网）

究竟有多少官员和议员接到邀请，出席宴会的又有哪些人呢？

这场派对约有170人参与，就已知的信息统计，至少33名官员及立法会议员曾赴洪为民生日派对。香港13名局长中有三名出席，另有四名副局长、三名政治助理现身，其他主要官员还包括警务处处长萧泽颐、廉政专员白韫六，以及至少19名议员。出席派对的议员中，包括何君尧和全国政协委员霍启刚。

共有约170人出席生日派对，其中包括33名港府官员及立法会议员。（联合早报）

1月3日也是香港新一届立法会议员宣誓就职的日子。就在派对当天早上，被确认为“爱国者”的议员们在特首林郑月娥监督下、在中国国徽下进行宣誓。

港媒并注意到，何君尧参加完这次生日派对的两日后赶赴深圳，于1月5日和国务院港澳办主任夏宝龙会面。立法会主席梁君彦说，何君尧与夏宝龙会面前多次进行病毒检测，结果都是阴性。

必须补充一点，根据港府通报的情况，除了民政事务局局长徐英伟在宴会逗留全晚，其他官员并没有在场逗留太久，也没有除下口罩吃饭。因此，各人的责任有必要分开看待。

新当选的立法会议员1月3日在林郑月娥面前宣誓。誓词写道：定当尽忠职守，遵守法律，廉洁奉公，为香港特别行政区服务。 （路透社）

这次事件已成为香港轰动一时的政治新闻，也引发诸多疑问，包括：

如此多官员出席，负责疫情管控的卫生署和食卫局等部门官员是否知情，如果知情，是否曾提前进行过提示或警告？

洪为民又是何许人也，能聚集众多香港官员、政要为他庆生？根据团结香港基金官网的简介显示，洪为民拥有四个研究生学位，是前海管理局香港事务首席联络官，是资深科技及天使投资人，担任多个学会和理事会的主席或资深会员。

他在2008年获得香港十大杰出青年，2015年被港府委任为太平绅士，2012至2014年获任港府中央政策组特邀顾问，目前是深圳市政协委员、全国港澳研究会会员、广东省粤港澳合作促进会副会长、香港交通安全队总监、香港菁英会荣誉主席等。

各种荣誉和要职加身，并且在商界和政界都有深耕，难怪洪为民如此注重排场，众多港府官员也到场赏光。洪为民昨日的致歉声明中提到，生日派对从6时开始，11时半结束，进行了四个多小时。

根据香港01等媒体报道，宴会上的确诊者之一，是荣源茶行的第二代传人王诗雅，她在2020年获得“金紫荆女企业家奖”。王诗雅和香港政界中人关系友好，和洪为民相识至少五年。她的面簿曾在2017年发表一张和洪为民、商务及经济发展局副局长陈百里等官员出席活动后的合照。荣源茶行也多有香港政界人士光顾。

王诗雅的染疫源头，可能来自28岁的确诊国泰空姐群传播链。她在昨日初步确诊，这是出席派对的三日后。

由于王诗雅染疫，此次生日派对才浮现在公众面前。如果没有在场人士确诊，生日会会不会永远不被社会知晓？在社会的探照灯照不到的地方，这种聚会还有没有、还有多少、是不是常态？这是人们心头的另外一个疑问。因为，港府高官在疫情中违规聚餐？并不是第一起。

保安局高官出席恒大的豪华晚宴

去年3月，港府数名高级官员在疫情期间接受中国内地财团高层的豪华酒宴。当晚，香港保安局副局长区志光、入境事务处处长区嘉宏及海关关长邓以海，这三位专责保安事务的高官接受恒大集团管理层的邀请，在湾仔湾景中心的私人会所“吉祥荟”内的高级中餐馆“随缘汇”出席晚宴。

当晚饭局约有九人同桌，反当时仅限四人同桌的限聚令。事后，更有其中一名列席者涉嫌强奸一名女子而被拘捕及起诉。案发后，港府没有第一时间公开通报三名主官集体违反限聚措施，港警也没有披露这宗强奸案。直到7月8日香港媒体揭发，此案才最终浮出水面。

区嘉宏等三名官员之后承认出席酒席，缴交违反限聚令罚款，但以不知道“随缘汇”是餐馆为由，否认知晓此地受限聚令管制。他们没有回应涉及接受豪华款待及公职人员行为不当的问题。是的，三名官员中的区嘉宏和邓以海当时也出席了恒大的晚宴，这已是他们二次卷入与群聚相关的新闻。

去年曾参加恒大豪华晚宴的区嘉宏（右）和邓以海（左），这次也出席了洪为民的生日宴，这已是他们第二次卷入与群聚相关的新闻。邓以海曾是海关关长，去年10月离任。（互联网）

或许是为了维护纪律部队的形象，港府当时选择淡化事件的影响。特首林郑月娥表示，三名高官就违反限聚令缴交定额罚款，已经承担了法律责任，事件不涉其他违规行为。他们事前并不知晓去的是持牌餐厅，以为是私人场所，所犯罪行如同“违例泊车、乱抛垃圾”一样轻微，此事应该告一段落。

那洪为民的“百人宴”该如何定论？

先说明，洪为民的生日派对是在港府本周进一步收紧防疫措施之前举办。按照生日派对举行时期的规定，派对所在餐厅属于香港当局规定的“D类”餐厅，最多只可以容纳240人，餐厅员工全部需要全部接种疫苗，最少三分之二的客人也要完成接种。每张桌子最多只能坐12人，客人除了进食时，必须戴上口罩。

洪为民的派对有大约170人参加，没有超过规定所限制的240人。客人们的疫苗接种情况有待进一步调查数据。但是网传照片中的人士均没有佩戴口罩，洪为民还和女客人唱歌，这一点显然违反了防疫规定。

至于其他官员们是否存在不佩戴口罩的行为，没有证据可以证明，聚会也发生在防疫措施收紧之前。然而，诚如《明报》评论所言，奥密克戎来势汹汹，官员应以身作则，举行与出席私人生日宴就算没有违反防疫条例，显然有违公众期望。当下正是防疫非常时期，无法站在抗疫一线，更是有负所托。

当前的香港政坛中，泛民主派基本全数出局，被认定为“爱国者”的建制派不以身作则，则会让民众更为失望。“爱国者”们想要治理好香港，需要深知“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从”的道理。港府要把问责落到实处，重整松散的纪律。反之，如果调查过程不够透明，处罚结果不能解除公众心中的质疑，就莫怪民众讥讽“只准高官赴宴，不许百姓堂食”，甚至对港府失去信心。