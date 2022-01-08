林郑暂停生日宴涉事港高官职务 下令彻查

香港逾30名政府高官和立法会议员参加港区人大代表洪为民生日会后被隔离引起全城愤怒，特首林郑月娥昨晚发声明称，所有出席后需检疫的官员不宜在检疫期间履行职务，须自行放假检疫，并指示特首办主任陈国基及公务员事务局长聂德权，彻查13名高官赴会细节。

事件缘于洪为民本周一在湾仔一家餐厅举办私人生日派对，至少有13名高官和20名立法会议员出席。该派对过后出现两名冠病患者，当晚出席宴会的170人，全部需要送往检疫中心隔离。

涉及的10多名官员，包括民政事务局局长徐英伟、发展局政治政助理冯英伦、警务处处长萧泽颐、廉政专员白韫六、入境事务处处长区嘉宏等人；立法会议员方面则包括何君尧、林顺潮、容海恩、林琳、葛珮帆、黎栋国、霍启刚、陈家珮等19名立法会议员。

据香港01网站报道，林郑说，所有接受检疫官员不宜在检疫期间继续履行职务，并须用其自身的假期进行检疫。她还宣布一系列工作调动，由副廉政专员／廉政公署执行处首长丘树春署任廉政专员，警务处副处长（管理） 郭荫庶署任警务处长，入境事务处副处长郭俊峯署任入境事务处长。

考虑到民政事务局及财经事务及库务局的局长及副局长都须接受检疫，公务员事务局长聂德权会兼任民政事务局长，商务及经济发展局长邱腾华则兼任财经事务及库务局局长。所有署任及兼任安排会有效至各有关官员完成检疫为止。

至于13名政府官员出席晚宴的行为是否违反纪律，林郑已指示陈国基及聂德权作出详细调查，包括众人抵达及逗留时间、在宴会中行为，以及是否使用安心出行、佩戴口罩等。

陈国基会处理10名政治委任官员及廉政专员白韞六的调查，聂德权则会负责入境事务处处长区嘉宏及警务处处长萧泽颐的调查。

此次高官议员“集体”隔离事件是香港前年疫情暴发以来，涉及最多政商界人士需被隔离的群组案例，引起香港政界震荡。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，事件不仅引起全城愤怒，也进一步打击特区政府的管治威信。

陈伟强批评，事件反映相关高官和议员的警惕性不够，出席一些不必要的活动。他认为官员应该以身作则，只是道歉并不足够，严重违反防疫措施的如徐英伟，应该引咎下台，“其他高官和议员最起码也要捐出隔离期间的工资。”