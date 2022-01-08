习近平称反对任何势力破坏哈萨克斯坦稳定

中国国家主席习近平昨天（7日）向哈萨克斯坦总统托卡耶夫致口信称，坚决反对任何势力破坏哈萨克斯坦稳定、威胁哈萨克斯坦安全，坚决反对外部势力蓄意在哈萨克斯坦制造动荡、策动“颜色革命”，坚决反对任何破坏中哈友好、干扰两国合作的企图。

据新华社报道，习近平在口信中说，对于近日哈萨克斯坦发生大规模骚乱，造成重大人员伤亡和财产损失，向托卡耶夫表示诚挚的慰问。中国愿尽己所能向哈方提供必要支持，帮助哈方渡过难关。

习近平称，无论遇到什么样的风险和挑战，中国都是哈萨克斯坦值得信赖的朋友和倚重的伙伴。

中国外交部发言人汪文斌前天已就哈萨克斯坦示威事件回应说，中国相信哈萨克政府能够妥善解决问题，并希望当地局势能够尽快稳定下来，社会秩序回归正轨。

中亚大国哈萨克斯坦近日因燃油价格暴涨引发民怨，首都努尔苏丹和最大城市阿拉木图等地连日来爆发大规模反政府示威，骚乱者攻击多座政府建筑。

总统托卡耶夫昨天说，在经历了几天前所未有的动乱之后，该国秩序已基本恢复，并强调将继续展开反恐行动，直到铲除所有激进分子。

早前，哈萨克斯坦内务部透露，本周暴乱发生至今，有26名武装罪犯被歼灭、3000多人被拘留；有18名安全部队人员殉职，其中两人还被斩首，另外有748名官兵受伤。