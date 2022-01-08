重庆武隆食堂垮塌16人死亡 国务院安委会挂牌督办

重庆市武隆区凤山街道办事处食堂昨天（1月7日）中午发生垮塌，造成16人死亡。中国国务院安委会决定对该起事故查处实行挂牌督办。

综合澎湃新闻和央视新闻报道，武隆区凤山街道办事处食堂昨天中午12时10分垮塌，疑似食堂燃气泄漏燃爆，现场26人被困。

截至昨晚23点5分，消防救援队搜救出26人，其中死亡16人，其余人员正在全力救治。

重庆市政府副秘书长、新闻发言人、指挥部成员杨琳在今天（8日）凌晨0时42分召开的通气会上说，武隆区凤山街道办事处的机关食堂疑似燃气泄漏燃爆，导致房屋垮塌。该房屋系两层砖混结构，占地面积约70平米，房屋建筑面积约150平米，楼顶系预制构建。事故发生时，凤山街道办事处部分职工正在食堂用餐，经核实有26人失联。杨琳提议通气会参会人员向事故遇难者默哀。

杨琳说，燃爆事故发生后，市委市政府高度重视，迅速成立现场应急处置指挥部，市委书记陈敏尔，市委副书记、市政府代市长胡衡华，第一时间到事故现场指挥搜救和救治工作，赴医院看望伤员。

陈敏尔强调把搜救作为重中之重，要求调集最强搜救和救治力量，争取最佳救援时间，尽快救出被困人员，千方百计治疗伤员，严防发生次生事故。要尽快查明事故原因，尽快恢复周边群众正常生活。要做好伤亡人员家属的安抚工作，妥善处理善后工作，要吸取教训，严防重特大事故发生。

中国应急管理部副部长宋元明、国家住房和城乡建设部副部长张小宏分别带领工作组赶赴武隆现场指导事故处置工作。

目前重庆市卫生健康委统筹调度17名市级专家和100余名医护精干力量，开辟伤员救治绿色通道，全力救治受伤人员，并成立市政府分管领导任组长的事故调查组，事故原因正在进一步调查。

杨琳说，此次事故给全市安全工作敲响警钟。今天上午重庆将召开全市安全生产电视电话会议，对全市重点行业领域安全隐患再部署，开展大排查大整治行动，深刻吸取教训，全面消除安全隐患，严查严处事故责任人，坚决遏制重特大事故发生。