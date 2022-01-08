中国官媒：上市公司加把劲分红助力居民收入提高

针对如何充实居民财产性收入的问题，中国官媒《证券时报》今天发文称，资本市场已成为增加居民财产性收入的重要平台，持续的现金分红则是其具体表现形式。相信资本市场在“十四五”期间将发挥更大作用，助力居民财产性收入进一步提高。

这篇题为《充实居民“钱袋子”，上市公司分红可再加把劲》的署名评论文章引述中国国务院办公厅近日印发的《要素市场化配置综合改革试点总体方案》（以下简称《方案》）中提出，“探索增加居民财产性收入，鼓励和引导上市公司现金分红，完善投资者权益保护制度”，指出这段表述可以看出高层对鼓励和引导上市公司现金分红的高度重视。

文章说，现金分红作为上市公司回报投资者的重要方式，不仅体现了公司实力，还增强了投资者长期持股信心，增加了投资者财产性收入。国际成熟市场经验表明，财产性收入的提升空间更多来自资本市场。资料显示，美国公民的财产性收入约占其可支配收入的40%，90%以上的美国公民拥有股票、基金等有价证券。

文章还说，对于资本市场的投资者来说，好公司的标准有一条从未改变，那就是持续分红能力，这也是投资者判断公司是否有投资价值的重要标准。这一点通过沪深交易所互动易平台可见一斑，现金分红一直都是投资者提问最多的问题。



文章还引述中国证监会主席易会满曾公开阐述回报投资者的重要性时说：“上市公司和投资者是市场的共生共荣体。只有懂得尊重和回报投资者的上市公司，才会赢得市场的认同和尊重。”

文章指出，近年来，在政策引导和监管推动下，上市公司现金分红取得了积极进展。目前，现金分红率稳定在30%以上，平均股息率在2%以上，与国际水平基本持平。文章最后强调，上市公司真金白银的现金分红已成为投资者分享经济增长红利的重要途径。相信在“十四五”期间，资本市场将发挥更大作用，助力居民财产性收入进一步提高。