陈全国等多名自治区党委原领导已调离新疆

中国官媒披露，原新疆“一把手”陈全国已调离新疆。

据《新疆日报》消息，《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会公告（第57号）》昨天（7日）对外发布。

公告中提到，由乌鲁木齐市选出的陈全国、徐海荣、姚清海、吴长福、朱平江，阿克苏市选出的李鹏新，拜城县选出的赵冲久，克孜勒苏柯尔克孜自治州选出的杨鑫，巴音郭楞蒙古自治州选出的王君正，昌吉回族自治州选出的孙军，新疆军区选出的赵志丹，均已经调离本行政区域。

依照《代表法》有关规定，陈全国、徐海荣、姚清海、吴长福、朱平江、李鹏新、赵冲久、杨鑫、王君正、孙军、赵志丹的代表资格自行终止。

新华社上个25日发布消息，中共中央决定陈全国不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、委员职务，另有任用，他的职位由广东省长马兴瑞接替。

作为少数曾主政过西藏和新疆两大少数民族自治区的地方大员，66岁的陈全国后续仕途受到瞩目。有传言称，陈全国将返京担任中央农村工作领导小组副组长。

根据中共政治局委员“七上八下”（67岁留任、68岁退任）的惯例，明年67岁的陈全国，还有望留任政治局委员，甚至竞争政治局常委。他也可能接替71岁的全国人大常委会副委员长王晨，主持人大工作。

另据《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”报道，上述公告中提到的徐海荣、李鹏新、杨鑫、王君正都曾是新疆维吾尔自治区党委常委班子成员。

徐海荣曾任新疆维吾尔自治区党委常委、乌鲁木齐市委书记，2021年10月南下广西，现任广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记。

杨鑫曾任新疆维吾尔自治区党委常委、纪委书记，2021年5月卸任。在十九届中央第八轮巡视中，杨鑫作为中央第八巡视组组长带队巡视中国农业发展银行、国家开发银行。

王君正曾任新疆维吾尔自治区党委副书记，新疆生产建设兵团党委书记、政委，中国新建集团公司董事长，2021年10月赴西藏，现任西藏自治区党委书记。

另外，赵冲久曾任新疆维吾尔自治区人民政府副主席，2021年5月进京工作，现任交通运输部党组成员、副部长。

《新疆日报》的报道还首次披露，李鹏新也已调离新疆。

1960年出生的李鹏新曾在青海工作多年，2005年8月跻身青海省委常委，后兼任政法委书记；2011年10月赴内蒙古，任内蒙古自治区党委常委、组织部部长。

李鹏新在2016年9月跨省赴新疆，担任新疆维吾尔自治区党委副书记，后兼任党委秘书长（至2017年3月）、自治区教育工作委员会书记等。去年7月，新疆教育工委书记一职由李邑飞接任。