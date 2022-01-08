虎年邮票被吐槽满脸愁容 作者回应：做了拟人化处理

中国邮政虎年生肖邮票开始对外发行，但被不少网民吐槽称邮票上的老虎“略显忧愁”，眉头紧锁，看起来病恹恹的，一点儿也没有上山虎的威武。作者冯大中受访时称，画中突破了动物属性，做了拟人化处理。

根据红星新闻报道，有网民认为，“第一张图的老虎看起来有些忧伤，满脸愁容；第二张图，老虎妈妈带着两只仔仔，也不开心。大虎没有虎威，小虎也不灵动。”甚至怀疑画家的水平。

冯大中表示，第一枚邮票最初设计的虎高仰着头，但在邮票上便会虎头过小，后来就调低了抬头的角度。第二枚邮票的两只虎仔一开始距离比较近，在邮票上会显得结构失衡，两边留白较多，也相应地拉远了距离。

“动物也有喜怒哀乐，因此画虎要破解这个密码，突破它的动物属性去画，把它做拟人化处理，力求传达出一种精神情感。”冯大中表示，自己平时创作的虎图采用拟人化的艺术语言，注重刻画虎的精气神，这与生肖虎的文化内涵不谋而合，也是平时国画创作与这套邮票设计的共同之处。

谈到邮票中老虎形象与平时国画中的不同，冯大中称，由于邮票票幅较小，因此不能像在大幅国画中那样描绘山林石冈等背景图案，而应尽量淡化背景，去掉冗杂，令画面简洁，突出主题。

在第二幅邮票中，最初冯大中画了三只小老虎，后面去掉了一只，又将剩下的两只小老虎稍微拉开了一点距离，这样修改后显得构图更加丰满，画面主体和空白分布也更加舒服得当。

公开资料显示，73岁的冯大中是国家一级画家，享受国务院特殊津贴专家，也是辽宁省老艺术家协会会长。

据介绍，他从少年开始便喜欢画虎，当时由于出版物少，他经常乘坐公交车到动物园观察，期间还有几次虎口脱险的经历。

中国集邮有限公司作为发行方在官网介绍，1月5日发行的《壬寅年》特种邮票是中国生肖邮票第四轮中的第七套，虎的形象从“实”出发，得虎之天性，细致诠释了虎的美感。邮票延续了第四轮生肖邮票的设计理念，诠释出“国”与“家”的概念。

发行方表示，第一图名为“国运昌隆”描绘了一只气宇轩昂的上山虎形象，矗立远眺、志存高远，传达出国家蒸蒸日上、满怀雄心壮志的含义；第二图名为“虎蕴吉祥”，描绘了面容温婉的虎妈妈带着两只小虎的温馨场景，寓意儿孙兴旺、家庭美满。