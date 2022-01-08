西安盒马烘焙间行为不规范被查 网民一边倒声援盒马

“西安市场监管”公号昨天（7日）发布消息称，西安市市场监管局围绕全市疫情防控工作查办了一批违法案件。其中，西安盒马网络科技有限公司经开第一分公司因烘焙间存在“操作台上放有未经清洗的鸡蛋”、“面包与工作人员衣服混放”等不符合规范的行为，被立案查处，相关话题登上热搜，网民一面倒对盒马表达支持，认为盒马在疫情期间给消费者带来的便利，特殊时期已经足够“良心”，不应该因上述原因被查处。

根据西安市场监管局公号发布的通告，此次查办是为了严厉打击借疫情之机囤积居奇、哄抬物价、以次充好、兜售假冒伪劣商品、虚假宣传及计量器具违法等扰乱市场秩序行为。

监管综合执法支队经开区中队上周日（2日）对西安盒马网络科技有限公司经开第一分公司进行现场检查时，发现该公司烘焙间存在“操作台上放有未经清洗的鸡蛋”“操作间摆放混乱”“面包与工作人员衣服混放”等不符合规范的行为。

该公司在食品加工过程中未按规定实施生产经营过程控制要求的行为，涉嫌违反《中华人民共和国食品安全法》相关规定。目前，综合执法支队依法已对该公司违法行为进行立案查处。

对于盒马被查，不少网民留言说，这次疫情封城，是盒马坚持不涨价，冒着风险把平价菜送到百姓手中；做人讲良心，事分轻重缓急，还在鸡蛋里挑骨头，这些细节很重要吗？

微博CEO王高飞也转发了一个网民的评论称，盒马是“疫情期间西安所有零售企业唯一一家始终平价保障想方设法给老百姓送菜的平台”。

还有不少网民指出，鸡蛋不清洗能够保存更长时间，清洗后更容易进入细菌。

不过，也有个别网民认为，错了就是错了，不能觉得盒马有功，就不能查处它。

另据央视新闻报道，西安市公安局今天（8日）还通报三起涉疫违法案件，包括冒充徒步穿越秦岭的“西安暴走哥”在网络发布道歉视频；虚构“隔离都在看守所，我同事一家被带往某地看守所”的信息在网络发布；以及虚构“西安某学校学生向秦岭转移隔离”的信息在网络发布。上述三起案件涉事人均被处以行政拘留五日。