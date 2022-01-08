解放军西部战区官微上线抽奖送加勒万河谷石头

中国解放军西部战区官方微博昨天（7日）上午正式上线，首条视频的观看量截止当日下午5点半已超百万次。西部战区官方微博当天发布的第二条微博是抽取10名网友各送一块加勒万河谷的石头，引发网民关注和热评。

西部战区在首条宣布正式上线的微博中称，“大漠狼烟，风云雪域；备边足戎，国之重事。在这里，让我们共同领略大好河山的秀美壮丽，一起读懂寸土不让的热血担当……因为有你在，所以更精彩，欢迎入列。”

西部战区官方微博当天上午11点52分又发布了第二条微博：“微博上线，礼物不会少！感谢每一位爱国拥军的你，关注西部战区并转发本条微博，2月1日 (大年初一 ) 抽取10位网友各送一块加勒万河谷的石头。”

这条微博引来网民纷纷留言参加抽奖：“十个有点少，说实话我愿意到付寄给我一块。”“我就是西部的人，一定要抽到我。”“就喜欢加勒万河谷石头。”“这是个很好的纪念，我要守住它，就享受着我们每一寸国土。”

对于加勒万河谷石头的意义，中国热门军事博主“钧正平”在微博上评论说，这块来自边防线的石头承载的是一份沉甸甸的安全感，见证的是边防官兵顶风冒雪、戍边卫国的血性与担当，象征的是祖国神圣宝贵的领土。

中印军队2020年6月在两国边境具重要战略意义的加勒万河谷发生流血冲突，引起两国长达九个月高度紧张的对峙局势。那场冲突导致至少20名印度士兵和四名中国士兵死亡，两国之后向喜马拉雅地区加派了数以万计的士兵。