天津市委书记市长部署防疫：治病救人放首位

天津市防控指挥部今天报告津南区两例冠病阳性病例。天津市委书记李鸿忠，市委副书记、市长廖国勋赶赴市疫情防控指挥部，现场连线、调度部署疫情防控工作时要求，要做好封控区、管控区、防范区人员生活保障和就医保障工作，确定专门接收医院，把治病救人放在第一位，决不能以任何借口推诿拒收，优化接诊流程、及时治疗，坚决保障人民群众就医需求。

根据津云客户端消息，李鸿忠、廖国勋指出，要分秒必争、以快制快，坚决、果断、迅速处置新发疫情，精准打赢疫情防控围歼战、歼灭战。当前，首要的工作是严格做好封控工作，科学划定各级封控管控范围，严守封控线，阻断病毒传播渠道，严防风险扩散外溢。要抓紧开展疫情溯源，摸清风险底数，封控措施要与溯源工作同步动态开展，确保第一时间主动采取相应措施。要提高核酸检测效率，迅速调集人力物资，确保尽快完成重点地区全员核酸检测。

李鸿忠、廖国勋强调，流调溯源工作正在进行中，疫情仍具有不确定性。各区要深刻认识天津疫情防控形势的严峻性、复杂性，始终保持全市疫情防控体系的应急“热备”状态，树立底线思维，把困难估计得更足一些，从严从紧、严阵以待，严密筑牢疫情防控网。各区主要负责人要迅速进入全面应对状态，深入一线指挥部署，了解掌握本辖区疫情防控情况，确保遇到突发情况第一时间科学准确、及时果断作出部署。

此外，要加强协同统筹，各指挥部坚决服从市防控指挥部统一调度，高度重视本区域疫情动态情况。做好支援准备工作，调集各区防疫检测、医疗救护力量，随时根据疫情发展态势，打好全市整体防控战。完善各区应急响应工作机制，加强本地区物资、人员力量调度，对防控薄弱环节进行深入细致地再梳理、再排查，严防出现隐患漏洞。同时，做好医疗保障和市场保供稳价工作，确保生活物资供应充足，切实保障人民群众健康安全和经济社会发展大局稳定。

封城逾两周的西安接连发生病患被当地医院拒诊乱象，有胸痛男子连续被三家医院拒绝结果猝死，还有怀胎八月孕妇因核酸检测问题无法入院，随后大出血流产。

中国副总理孙春兰前天警告，决不能以任何借口推诿拒收群众就医，并指防控工作存在不严不实的问题。她要求对急危重症患者，不论有没有核酸证明都要第一时间收治；对孕产妇、新生儿等急需就医的，要设置定点医院，保障连续的医疗服务。