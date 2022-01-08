胡锡进：西安孕妇流产事件一线人员被免职值得商榷

针对西安一名孕妇因核酸问题久候院外导致流产，涉事医院总经理等多名人员因此被处分一事，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进昨晚发文说，此事显然有防疫规定本身过于绝对的问题，但医院门诊部、医务部相关责任人因此被免职，他认为这很值得商榷。

胡锡进在个人微博发文说，整改应该多调整事，少调整人。尤其是对一线履职出了纰漏的抗疫人员，更要以批评教育督促改进为主，轻易不能动用免职的极刑。

他说，门诊部、医务部的人员都是典型的一线抗疫人员，就算“临时工”，也是为抗疫做了贡献的。西安抗疫依靠的就是这些一线的医护人员，那位孕妇被送到高新医院时，已是晚上9点多，当时在场的都是疫情中的夜班值守者。他们对这件事负有责任，但处分应该与日常医疗事故对应，不应针对抗疫形势加重处罚。

胡锡进强调，自己决无就这件事为那些当事人开脱的意思，但公众的愤怒有很大一部分针对了推行防疫规定的过于僵化，以及它缺少人性化的弹性，而那些基层医护人员无法也不应为这个大的问题买单。

他说，改进和调整需要建立在实事求是的基础上，让一线人员为体系性的问题付出过大代价，这就不够实事求是。指出、批评、鼓励、帮助都是必要的，但动辄免职，这不公平，要防止被处理者成为“替罪羊”。

胡锡进还说，不能疫情来了，越是担当前线和困难的工作，被追究的风险越高。动态清零是中国的创举，肯定有很多不完善的地方，他呼吁应多补漏洞，但尽量少用前线将士的声誉和前途做补漏的材料。

西安一名孕妇家属本月4日发贴说，亲属小姨肚子疼打不通急救，拨打报警电话才被送往医院。该名孕妇在医院门口由于核酸问题无法入院，两个多小时后大出血，八个月胎儿流产。

陕西、西安市卫生健康委组织专家隔日进行调查后认定该事件是一起责任事故。涉事的西安高新医院总经理范郁会被停职，门诊部、医务部相关责任人被免职，并责成医院向社会公开道歉。

此外，中共西安市纪委对市急救中心党总支副书记、主任李强和市卫健委主任刘顺智给予党内警告处分。