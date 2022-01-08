港专家称涉疫生日宴第二个案为假阳性

出席港区人大代表洪为民生日宴的港台普通话台主持杨子矜昨日初步确诊，香港政府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇认为她是假阳性个案，杨子矜丈夫朱伟星告诉港媒，太太入院后两次检测均呈阴性，基因排序也与现在流行的病毒有异。

综合《明报》与香港01报道，袁国勇今天中午到杨子矜丈夫朱伟星的中环诊所视察。袁国勇相信，杨子矜丈夫为妻子采样时，样本沾染了他手上残留的疫苗病毒，所以杨子矜并非真正受感染。他并称，杨子矜样本中验出病毒株D614现在已没有。

任职家庭医生朱伟星说，前天（6日）拿诊所的检测工具，到上环一间化验所为太太采样检测，而他诊所有为病人注射科兴疫苗，推断采样工具可能被疫苗污染，导致太太出假阳性的情况。

事缘洪为民本周一在湾仔一家餐厅举办私人生日派对，至少有13名高官和20名立法会议员出席。一名37岁参与派对者前天已证实确诊。

由于杨子矜于1月3日晚上9时半前已离开生日宴，香港卫生防护中心总监徐乐坚说，当晚9时半前已离场、与杨子矜个案相关的检疫者，会获撤销强制检疫令，将可离开隔离营。

香港生防护中心传染病处首席医生欧家荣说，十多名已因杨子矜个案而入营的检疫者可离开隔离营；另有约100人因当晚9时半后仍逗留生日宴，故须继续检疫。

徐乐坚说，杨子矜的样本由私家医生采样后交往化验，昨日覆检确认仍是阳性，检测没有发现变种病毒株的标靶印记，但发现有疫苗印记；而杨子矜入院后的检测均为阴性。