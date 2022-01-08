张文宏：奥密克戎不是大号流感它会咬人

中国传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏今天（8日）说，一些自媒体说奥密克戎引发的是“大号流感”，这是缺乏科学依据的，他研究奥密克戎感染者的医学影像后认为，这种变异株“会咬人”。一个国家和地区需要强大的免疫屏障和医疗资源，才能抵御奥密克戎的威胁。

根据上观新闻报道，张文宏在今天举行的光华科技公益论坛上说，“今天上午8点半，我还轻轻抚摸过奥密克戎的片子。”据介绍，奥密克戎是冠病病毒在人体免疫压力下的自然选择结果，“可以说，奥密克戎在与免疫系统斗争后赢了”。目前，这种首先在南非发现的变异株已肆虐全球，导致很多国家和地区的感染人数大幅上升。

张文宏认为，西方国家之所以在“硬闯”这波疫情，其底气主要来自疫苗，其效果有待进一步评估。目前，美国的新冠疫苗接种率接近70%，三针疫苗接种率是22%，所以大多数健康的年轻人有望平安“闯”过这波疫情，但免疫力低下的人群前景不容乐观。

他说，英国近期每天新增确诊人数超过20万，但病死率没有明显上升。究其原因，是英国的新冠疫苗接种率达到80%，三针疫苗接种率超过50%，且尚未出现严重的医疗资源挤兑情况。

他又以亚洲国家为例，称新加坡的两针及以上新冠疫苗接种率高达90%以上，目前病死率控制在非常低的水平。以色列近期每天新增确诊人数超过1万，但病死率也非常低，其主要原因也是疫苗接种率高，三针接种率达到50%。以色列政府规定，60岁以上老年人必须接种第三针疫苗。

“我们允许关于疫苗接种的争论，但要看到，疫苗在新冠疫情防控中的作用是不可低估的。”张文宏说，“如果我们不积极接种疫苗，筑起强大的免疫屏障，就会回到1918年那次全球疫情。”在他看来，虽然疫苗屏障没有完全防住新冠病毒的传播，但它已让病毒的毒性大幅下降，降低了感染者的病死率。

除了不断提高疫苗两针及以上的接种率，一个国家或地区还要确保医疗资源的充分供给，这样才能对免疫力低下的感染者进行充分救治。“如果医疗资源不够，奥密克戎是会‘咬人’的。”张文宏说，“我国各地都要确保医疗资源的充分和平等。”

在演讲结束前，张文宏表示，“已看到漫漫长夜的曙光”，至于世界何时重新开放，他说，“一是要筑起强大的免疫屏障，二是把病死率控制得很低。”