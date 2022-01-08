台中立委补选、罢昶案明登场 两党今展开造势活动

台湾台中市第二选区立委补选、台北市无党籍立委林昶佐罢免案将于明天（9日）同时登场，台湾两党今晚各自召开造势活动，为选情做最后冲刺。国民党也批评总统蔡英文、副总统赖清德不顾疫情升温南下助选，并呼吁民进党应立即取消造势站台、回归防疫工作。

综合台湾《联合报》和中时新闻网、《自由时报》等台媒报道，民进党候选人林静仪今晚在乌日区高铁站旁举行造势晚会，蔡英文和赖清德现身为其站台。行政院长苏贞昌则以桃园机场疫情持续升温为由，取消出席活动。

考量到疫情升温，民进党竞选团队取消原定安排林静仪分别与蔡英文、赖清德大进场，以减少接触。据《自由时报》报道，蔡英文上台前，主持人宣布现场已破万人。

台中立委补选国民党候选人顏宽恒今天举办“人民之夜”晚会，他今天傍晚6时从沙鹿竞选总部步行出发，途中向行人拜票，并于晚上7时半抵达三角公园舞台会场，顏宽恒也邀请民众加入步行，陪他走这最后一里路。颜宽恒的造势现场据报涌入了约2000名支持者。

国民党主席朱立伦到颜宽恒竞选总部助阵打气，并指民进党在竞选中抹黑颜宽恒与其家族成员。

此外，林昶佐今晚也在龙山寺前广场举办“终结恶战，团结之夜”晚会，同样邀请蔡英文、赖清德、经济部长王美花等人登台助讲。据报截至晚上7时，现场摆放的2000张椅子坐满，广场两旁也挤满人潮。

赖清德在活动上发表演讲时，称林昶佐是立法院公督盟的优质立委，基层服务做的很好，受到蓝营里长肯定。他称这个罢免案莫名奇妙，并呼吁民众明天出门投下“不同意”，终结恶质的罢免文化。

蔡英文和赖清德同时参加两场造势晚会，也引来了国民党的批评。国民党主席朱立伦说，北台湾目前疫情升温，总统跟副总统却不顾疫情南下助选，造成大批民众群聚，忽略民众安全健康，这不是民众可以接受的。他强调，今天的主角就是中二候选人，真正的主人就是中二选民。

国民党文传会主委凌涛则指蔡英文身为总统，带头做“防疫坏榜样”；出身医界的赖清德怠忽职守拼选举。