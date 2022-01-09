台立委罢免和补选蓝绿估计投票率成关键

台湾台北和台中今天（9日）分别举行立委罢免投票活动和立委补选，蓝绿估计投票率成为胜负关键，输赢将隔大约千票。

综合台湾联合新闻网、中时新闻网、《上报》和《自由时报》报道，民进党籍台中立委补选候选人林静仪昨晚在乌日区高铁站旁举行造势晚会，蔡英文、副总统赖清德现身为其站台。行政院长苏贞昌则以桃园机场疫情持续升温为由，取消出席活动。

民进党选前之夜造势现场据称破万人。总统蔡英文虽被蓝营批将选举看得比防疫重要，仍按计划为候选人站台，惟民进党取消造势晚会大进场环节。

国民党候选人颜宽恒昨晚从沙鹿竞选总部步行出发，向行人拜票，最后抵达造势会场，现场据报涌入约2000名支持者。国民党主席朱立伦到颜宽恒竞选总部助阵打气，并指民进党在竞选中抹黑颜宽恒与其家族成员。

在台北市，面对罢免案的无党籍立委林昶佐昨天同样举行造势晚会，邀请蔡英文和赖清德为其站台。赖清德在演讲时称，罢免案莫名奇妙，并呼吁民众出门投下“不同意”，终结恶质的罢免文化。

立委罢免案和补选投票活动早上8时开始，下午4时结束。罢免案要通过须符合两个条件，第一是有效同意罢免票须多于不同意票数，第二是同意票数达选区选举人总数四分之一以上。台北市选委会早前公布，罢免案投票人数为23万5024人，意味着要获得5万8756张同意票才能通过罢免案。

学者早前评估，投票率是台中立委补选的决定因素，国民党提名的候选人颜宽恒目前胜算略高，但差距可能在2000票以内，故另一在野民众党在倒数时刻的“临门一脚”可能发挥关键少数力量，林昶佐能否保住立委席次也得看民众党最后的决定。

台湾大学政治系教授王业立向《联合早报》表示，民进党从上到下都把这次补选当成练兵，若林静仪胜出，民进党信心大增，蔡英文的权力集中也更确立，证明这种铺天盖地的策略有效，2022年地方选举便可重施故伎。

不过，他也指出，民进党的隐患是大学生正逢期末考，有工作者未必会返乡，若投票率不到五成，颜宽恒胜出可能性高。

东华大学民族事务与发展学系教授施正锋则说：“台中是空战和巷战，台北市则是政治结构的问题，但无论结果如何，柯文哲是最大赢家”。