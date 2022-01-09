港立会议员指林郑要为防疫失当负最终责任

因为出席港区人大代表洪为周一（3日）民生日宴被送往检疫中心的香港立法会议员何君尧，批评港府防疫政策、组织失当，特首林郑月娥要负最终责任。

综合香港《星岛日报》、网媒“香港01”等报道，何君尧批评香港防疫是“沙滩上的城堡”、“好睇唔好使（好看不好用）”，还指防疫工作组织失调，并认为陈肇始要负责，特首林郑月娥要负最终责任。

据报道，逾30名政府高官和立法会议员被爆出席百人生日派对引发社会哗然，特首林郑月娥前晚（7日）下令彻查高官与会细节，且指示所有需检疫的官员不宜在检疫期间履行职务。

在出席该生日宴的香港电台女主持杨子矜确定为假阳性个案后，香港卫生防护中心昨天（8日）决定，让当晚9时半前离开宴会现场，送往竹篙湾检疫中心人士可取消检疫，获安排离开，当中包括10多名高官和议员。

港台普通话台主持杨子矜前天初步确诊，香港政府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇认为她是假阳性个案，杨子矜丈夫朱伟星告诉港媒，太太入院后两次检测均呈阴性，基因排序也与现在流行的病毒有异。袁国勇相信，杨子矜丈夫为妻子采样时，样本沾染了他手上残留的疫苗病毒，所以杨子矜并非真正受感染。

包括财经事务及库务局局长许正宇、廉政专员白韫六、警务处长萧泽颐、何君尧、霍启刚和黎国栋在内等10名高官和立法会议员，昨晚10时左右陆续离开检疫中心。由于昨天是周末休假，许正宇、白韫六和萧泽颐等官员料毋须花上年假检疫。

当中有些议员准备充足，如立法会议员何君尧，备上大量零食、杯面和饮品等。虽然港府昨天下午即公布生日宴当晚9时前离开的宾客可离开检疫中心，但何君尧到昨晚10时许仍未离开，还在面簿直播批评港府防疫政策、组织失当，指食物及卫生局局长陈肇始要负责，更愈讲愈激动：“特首要辞职啦！”

何君尧称，从他昨天的经历可以看到，防疫检疫安排有可改善之处，并指港府前天公布要隔离检疫，但到晚上7时才有人联络，更要到深夜12时才能安排进入竹篙湾检疫中心。他向相关人员查询，对方表示人手紧张，即生日派对群组要用170多专车接送。

何君尧强调不是埋怨前线抗疫人员，更多次赞扬前线人员“一流”、“要嘉许”，但人员跟进的程序僵化、程序应变能力糟糕，要求陈肇始等官员到检疫中心体验一下。