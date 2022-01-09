港中大城大研究：若不减社交接触 恐有300万人染疫

在奥密克戎变异毒株侵袭下，香港迎来新一波冠病疫情。香港中文大学和城巿大学领导的研究团队发现，如果市民完全不减少社交接触，新一波疫情最严重可令全港超过300万人受感染。

综合香港《文汇报》《星岛日报》、网媒“香港01”等报道，中大医学院赛马会公共卫生及基层医疗学院和城大赛马会动物医学及生命科学院领导的研究团队发现，若香港市民社交接触程度一直维持在过去两个星期，即包括圣诞及元旦假期的水平，由奥密克戎变异毒株引起的新一波疫情将令超过300万人受感染，以及超过17万人得重症。

若能有效实施前天（7日）起生效的收紧社交距离措施，市民减低社交接触程度达55%至疫情以来的最低点，染疫人数可大减至1100人，其中约50人患上重症。

该研究团队利用数学模型评估香港在大部分巿民已接种疫苗的情况下，奥密克戎变异毒株所带来的潜在风险。研究发现，香港巿民在去年12月23日至今年1月5日期间的社区流动程度已重回疫情前的水平，巿民每天平均接触34人。

针对上述研究结果，该研究团队建议多个抗疫方案，包括政府继续观察未来两个星期社区传播链是否已截断，以探讨是否需要进一步收紧社交距离措施。同时，他们倡议港府降低疫苗接种年龄以扩大接种群组，从而推高整体人口接种比例。他们也鼓励市民接种第三针疫苗，以增加社区抗体保护。

中大呼吸系统科讲座教授许树昌说，香港社区近来相继出现传播链，可能要较多时间观察疫情发展，有机会要再延长收紧社交距离措施的时间。

他昨天在香港电台节目称，若再有源头不明个案，政府须考虑学校暂停面授课堂安排及再推行公务员在家工作安排。他同时呼吁市民尽快打针，并避免出席大型聚会。