台立委补选蓝绿候选人今早投票

台中第二选区立委补选投票今早（9日）登场，国民党候选人颜宽恒和民进党候选人林静仪一早到各自的投票站投票。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，颜宽恒今天上午前往沙鹿区三鹿里的投开票所投票，随后受访时说，对选情有信心，但父亲颜清标还要多加休养。

颜宽恒的父亲、前立委颜清标为了儿子参选台中第二选区立委补选拼命助选，后来因气急住院，颜宽恒今天投票后说，医师交待父亲要多休息。颜清标目前是台中镇澜宫董事长。

据了解，颜清标的户籍不在台中沙鹿区，而是在大甲区，不在第二选区内；即使他今天出院，也没有投票权。颜清标昨晚（8日）原本想向医师请假几小时，到离医院很近的沙鹿三角公园，即儿子颜宽恒的选前之夜现场，后来评估他身体不舒服，不适合参加激情造势晚会，因此取消为儿子助讲行程。

颜宽恒大约今早8时10多分在助理陪同下抵达投开票所，独自投完票后受访说，家人分属不同投开票所，妹妹颜莉敏也会到另外的投开票所投票。

也角逐台中第二选区立委补选的林静仪，今早到乌日区侨仁国小投票，遇到不少支持民众加油打气。她在进入投票站前遇到一名爷爷带着一对她曾接生的双胞胎为她加油打气。

林静仪投票前受访时说，昨晚睡得很好，不觉得紧张，因为已经努力到最后一刻了。

她说，选举是民主制度给大家可以抉择权力交给谁，去选择好的、愿意努力的候选人来做事。她很感恩能够有机会参与这场选举，跟地方的民众，甚至全台湾的民众一起来期待民主制度很重要的转型一刻。

