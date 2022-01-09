台湾新增11起本土病例 桃机案出现新传播链

台湾的中央流行疫情指挥中心今天（9日）公布，全台新增11起本土病例和49起境外输入病例，桃园机场疫情扩大，再出现新的传播链。

综合《联合报》、中时新闻网等台媒报道，桃园机场疫情目前累计14人确诊，其中13人被判定为群聚事件。指挥中心今天公布宣布，本土案例激增11例，较昨天（8日）多出九例，境外移入个案也比昨天多了五例，并继续保持死亡病例零新增。

受奥密克戎变异毒株侵袭影响，桃园机场疫情也随之扩大传播，昨天疑有三条传播链，第一条是清洁人员打扫引起的桃机群聚事件，受群聚事件波及的另一名清洁员在跨年期间赴金嗓歌友会，引发社区感染，第一条总计有10人染疫。

第二条传播链为机场女保全，疑似接触境外案例染疫，同时与机场女保全有工作场域重叠的个案，累计两人确诊。

第三条传播链为防疫计程车司机，目前已确定为单独个案，与桃园机场疫情无关，因为奥密克戎变异毒株定序与其他组不同。

台北市昨天快筛两名机场手推车员，经过PCR检测后天确诊，其中一名手推车员的太太染疫，而身为居家照顾服务员（照服员）的太太，也引发照顾家庭群聚事件，照顾家庭总计有三人确诊。这是桃园机场案引发的新传播链。

指挥中心今天也宣布，从即日起，直至24日维持第二级疫情警戒标准，加严口罩政策。

根据最新防疫措施，指挥中心要求恢复运动、唱歌、拍照、和直播等谈话性质工作或活动须戴口罩规定，严禁试吃，餐饮场所也须实联制、量体温、宴席不得逐桌敬酒敬茶。

台北市、新北市、基隆市、桃园市等住宿长照机构暂缓探视，新进住民皆须出示自费筛检阴性证明等。