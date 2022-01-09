台中立委补选投票率预估可达五成五

台中市第二选区立委补选今天（9日）投票，今天天气晴朗提高民众外出投票意愿，蓝绿营皆预估，这次补选有望冲破五成投票率，更有场边人士预估可能会达五成五左右。

据中时新闻网等台媒报道，台中市第二选区立委补选今天8时开始投票，直至下午4时截止。今天台中市天气晴朗微凉，一早各投开票所除投票开始前，有民众排队等候外，投票大致顺畅无须等候。

民进党候选人林静仪竞选总部说，中午过后天气较温暖，提高民众外出投票意愿，下午2时各投票所预估投票率都已超过45%，推估最后投票率有望冲破五成。

国民党候选人颜宽恒竞选总部则说，下午2时推估投票率已近五成，投票结果应能突破五成投票率。

另据场边人士透露，到中午时投票率已近五成，预估到下午4时投票结束，应该会超过上次基进党前立委陈柏惟罢免案的投票率，可能会达五成五左右。

学者早前评估，投票率是台中立委补选的决定因素，国民党提名的候选人颜宽恒目前胜算略高，但差距可能在2000票以内，故另一在野民众党在倒数时刻的“临门一脚”可能发挥关键少数力量。

台湾大学政治系教授王业立向《联合早报》表示，民进党从上到下都把这次补选当成练兵，若林静仪胜出，民进党信心大增，蔡英文的权力集中也更确立，证明这种铺天盖地的策略有效，2022年地方选举便可重施故伎。

不过，他也指出，民进党的隐患是大学生正逢期末考，有工作者未必会返乡，若投票率不到五成，颜宽恒胜出可能性高。