立委补选胜出罢免案不过关 蔡英文领导的绿营再次报捷

台湾台北和台中今天（9日）分别举行立委罢免投票活动和立委补选。在立委补选方面，民进党籍候选人林静仪击败国民党籍候选人颜宽恒当选。至于罢免案，支持罢免票数没有达到选区选举人总数四分之一以上的条件，罢免案因此没有过关。

台湾中央选举委员会Youtube直播视频提供的数据显示，林静仪获得8万8752票，颜宽恒8万0912票。这场补选因深绿政党基进党立委陈柏惟去年10月被罢免而举行。

综合台湾苹果新闻网、TVBS和《自由时报》报道，林静仪在胜选后告诉记者，她感谢选民的肯定，以及全台湾认同她的价值。

颜宽恒则在傍晚5时半现身竞选总部，上台与乡亲致意，并在台上宣布败选。

立委补选国民党籍候选人颜宽恒现身竞选总部后，被媒体团团包围。（颜宽恒面簿视频截图）

立委补选国民党籍候选人颜宽恒现身竞选总部，宣布败选。（颜宽恒面簿视频截图）

颜宽恒感谢竞选团队及一路相挺的朋友，陪他走过最后一哩路，也感谢不支持我他的朋友，“因为你们不了解我，或认为我服务不周到，未来会更加认真努力！”

颜宽恒也向总统蔡英文喊话，呼吁蔡英文既然打赢这场选战，要对选区选民更加爱护，投入更多资源，也祝福对手林静仪当选，希望未来认真为选区服务。

在无党籍立委林昶佐罢免案方面，同意票5万4813，不同意票4万3340。同意罢免票数虽超过反对票，但没有达到占选区选举人总数四分之一以上。罢免案提起人钟小平宣布罢免失败，林昶佐服务处也自行宣布罢免结果，成功守住立委席次。

台湾无党籍立委林昶佐（中）在罢免案投票结果出炉后，召开记者会向支持者致谢。（自由时报）

“罢昶”失败，意味着台湾民进党主席、总统蔡英文的再一次胜利，蔡英文的权势得到进一步巩固，朱立伦及其领导的国民党则面对又一次挫败。

林昶佐在罢免案投票结果出炉后召开记者会上感谢支持者，并说明天星期一，一样要回到岗位上好好工作，相信2022年的台湾会充满正能量，更繁荣、更平安。

罢免案要通过须符合两个条件，第一是有效同意罢免票须多于不同意票数，第二是同意票数达选区选举人总数四分之一以上。

台北市选委会早前公布，罢免案投票人数为23万5024人，意味着要获得5万8756张同意票才能通过罢免案。