河南省本轮禹州与郑州疫情病毒同源

河南省本轮许昌禹州市疫情与郑州市同源，病毒基因测序为德尔塔株。

据河南省政府新闻办今天（9日）在新闻发布会上通报，该省本土疫情在郑州、洛阳、安阳、许昌、商丘、信阳、周口等多地出现，郑州、许昌禹州市还出现聚集性疫情。经基因测序分析比对，许昌禹州市疫情与郑州市同源，病毒基因测序为德尔塔株。目前病毒来源尚不明确，防控形势严峻复杂。

自河南在去年12月31日再现无症状病患后，截至今天中午12时，河南全省累计报告本土确诊病例258例，其中郑州市82例、洛阳市10例、安阳市16例、许昌市143例、商丘市两例、信阳市两例（均在固始县）、周口市三例。河南目前对确诊病例全省集中救治，实行中西医结合、多学科会诊，落实“一人一策”“一人一方”。所有患者均为轻型、普通型，病情稳定。

另据中国国家卫健委通报，全大陆昨天新增165起确诊病例，其中92起为本土病例，河南省占当中56起，分布在许昌市39起、郑州市11起、洛阳市和安阳市各两起，以及商丘市和滑县各一起。河南省确诊病例比前天（7日）多13起，许昌市确诊病例也比前天增加21起。陕西省新增30起本土病例，均在西安市。

这是河南省三天内第二次单日新增病例再次超越陕西省，全大陆5日新增本土确诊病例132起，河南省64起，陕西省63起。

据微信公号“许昌时刻”消息，许昌市委书记史根治昨午（8日）在禹州市主持召开市委疫情防控工作专题会议，部署对口支援禹州市核酸检测工作。

他强调，要把疫情防控作为当前压倒一切的中心任务，抽调精兵强将，全力支援禹州市，用最短时间把病例和风险清仓见底，坚决打赢疫情防控歼灭战。

截至昨天中午12时，禹州市已完成四轮全员核酸检测。其他县（市、区）前天完成全员核酸检测，结果全部为阴性。

许昌市委、市政府决定，在原来支援基础上，从长葛市、鄢陵县、襄城县、建安区、魏都区再抽调2400名核酸检测人员，分别由一名厅级领导带队，对口支援禹州市疫情最重的五个乡镇（街道），自带物资、设备，帮助禹州市开展高频度、多轮次的核酸检测。